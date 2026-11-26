Un hombre fue asegurado durante un cateo realizado en la colonia Renovación I, en Ciudad del Carmen, como parte de una investigación por presunta posesión de drogas con fines de comercio.

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La diligencia se llevó a cabo mediante una orden judicial y contó con la participación de elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional, cuyos efectivos resguardaron la zona durante el operativo.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, en el inmueble fue asegurado un hombre identificado con las iniciales C.S. También se encontraron varias bolsas tipo ziploc que contenían fragmentos sólidos blancos, con características de posibles sustancias ilícitas.

Durante el cateo también encontraron varias bolsas tipo ziploc. / Especial

Tanto el detenido como los indicios asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar la situación jurídica del señalado.

Hasta el momento, la autoridad no ha precisado la cantidad de sustancia asegurada ni ha proporcionado mayores detalles sobre el inmueble intervenido.

JGH