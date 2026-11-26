El día de hoy, jueves 26 de noviembre, José Eduardo Derbez sorprendió al publicar en su cuenta oficial de Instagram, donde habló sobre todo los rumores y comentarios que se han hecho sobre su vida privada y separación de Paola Dalay.

Por medio de sus historias de la red social, el hijo de Victoria Ruffo dejó en claro algunas cosas que se han especulado sobre su situación sentimental, la cual ha sido muy comentada, luego de terminar con la madre de su hija, Tessa.

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José Eduardo Derbez rompió el silencio y habló de su vida sentimental

En medio de la polémica separación que vivió y la nueva relación de Paola Dalay con un futbolista, se ha comenzado a especular que el actor comenzó a salir con la Dj Mariana Bo, razón por la que el actor ha roto el silencio.

"Quiero informarles que actualmente me encuentro soltero. No estoy estrenando romance, no tengo novia secreta, ni estoy haciendo casting para una nueva relación"

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Añadió que su corazón está en mantenimiento y agradeció el interés que tienen los fans por su vida privada, por lo que confirmó que en estos momentos se encuentra soltero.

"Mi corazón se encuentra temporalmente fuera de servicio por mantenimiento. Agradezco profundamente su preocupación por mi vida sentimental. Estoy disfrutando de mi soltería"

Al final, aseguró que cuando tenga una nueva relación sentimental, lo va a hacer público.

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