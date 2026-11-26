Un caso más de actos vandálicos en la escuela primaria Felipe Ángeles en la Supermanzana 251, provocó la movilización de elementos de la Policía Estatal para atender esta situación que se ha ido agravando, pues apenas el 16 de noviembre pasado uno de los salones fue incendiado durante la madrugada.

Los padres de familia solicitaron la intervención de las autoridades del Gobierno del Estado para poner freno a la inseguridad que ha generado daños en las instalaciones, por lo cual acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo para reunirse con los directivos del plantel y aplicar estrategias para incrementar la vigilancia.

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Las bardas de las instalaciones educativas que se ubican en la calle Isla Comores, en el fraccionamiento Paseos del Mar, fueron objetos en esta ocasión de grafiti y diversas pintas, incluso con insultos dirigidos a los maestros.

La situación fue atendida también por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes para constatar los daños en la fachada de la escuela y en el salón que fue vandalizado el 16 de noviembre pasado, durante el puente escolar por el aniversario de la Revolución Mexicana.

En ese entonces, varios artículos que estaban en el interior de uno de los salones fueron incendiados y esto provocó que las clases fueran suspendidas en los días siguientes.