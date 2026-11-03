Roban más de 450 metros de cableado eléctrico de primaria en Felipe Carrillo Puerto

Amantes de lo ajeno, aprovecharon el puente por motivos del Día de Muertos, para hacer de las suyas, a perpetrar el robo de mas de 450 metros de cables del circuito eléctrico de la escuela Primaria Benito Juárez, tuvo que ser suspendido las clases para que pudiera realizar los trabajos de reparación.

Mientras que la directiva aprovechó la ausencia de alumnos para que retirar algunos arboles que representa un riesgo para las aulas y alumnos del plantel educativo. Sobre el robo del cableado eléctrico la directiva del plantel ha interpuesto la forman denuncia ante la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones.

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De acuerdo a información que se pudo indagar con directivos y autoridades educativas, se pudo confirmar que en el puente del Día de Muertos la escuela primaria "Don Benito Juárez", fue objeto de vandalismo y robo de cables del circuito eléctrico, dejando el plantel educativo sin este servicio.

Se supo que los amantes de los ajeno se llevaron más de 450 metros de cables calibre 8 que suministro de energía eléctrica las instalaciones de la Dirección, baños además de dos aulas. Todo parece indicar el o los delincuentes ingresaron al plantel, a, brindar la barda perimetral y cortar los cables que se encontraban de manera área entre la Dirección y las aulas educativas.

Luego de que la directiva se percató de lo que había sucedido, decidieron interponer la denuncia necesaria ante la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones necesarias y el deslinde de responsabilidades.

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Debido al robo de cables del circuito eléctrico vino a a afectar a más de 700 estudiantes de los turnos matutino y vespertino. Por lo que este día personal de mantenimiento realizaron los trabajos necesarios para volver a realizar las reconexiones, mientras que la Secretaria de Educación envié la brigada o los recursos necesarios para la adquisición del material eléctrico y se hagan los trabajos pertinentes.

Mientras que la dirección y algunos maestros, decidieron realizar algunos trabajos de poda y retiro de arboles que representa un riesgo para los estudiantes y aulas educativas.