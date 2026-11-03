Síguenos

Última hora

México

Capturan a “El Patrón” o “El Señor” líder de Los Linos, generador de violencia en Morelos

Quintana Roo / Riviera Maya

Roban más de 450 metros de cableado eléctrico de primaria en Felipe Carrillo Puerto

La escuela primaria Don Benito Juárez fue vandalizada durante el puente de Día de Muertos; los responsables sustrajeron más de 450 metros de cable del circuito eléctrico.

Justino Xiu Chan

Por Justino Xiu Chan

3 de nov de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

El robo dejó sin electricidad las instalaciones de la Dirección, los baños y dos aulas, por lo que fue necesario suspender las clases para realizar las reparaciones
El robo dejó sin electricidad las instalaciones de la Dirección, los baños y dos aulas, por lo que fue necesario suspender las clases para realizar las reparaciones / Justino Xiu Chan

Amantes de lo ajeno, aprovecharon el puente por motivos del Día de Muertos, para hacer de las suyas, a perpetrar el robo de mas de 450 metros de cables del circuito eléctrico de la escuela Primaria Benito Juárez, tuvo que ser suspendido las clases para que pudiera realizar los trabajos de reparación.

Mientras que la directiva aprovechó la ausencia de alumnos para que retirar algunos arboles que representa un riesgo para las aulas y alumnos del plantel educativo. Sobre el robo del cableado eléctrico la directiva del plantel ha interpuesto la forman denuncia ante la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones.

Vecinos de la zona señalaron que un hombre con características similares al que aparece en la evidencia presuntamente ha sido visto durante las noches en los alrededores de la colonia 234

Noticia Destacada

Roban ventiladores y bomba de agua de la escuela Matías Romero en Playa del Carmen

De acuerdo a información que se pudo indagar con directivos y autoridades educativas, se pudo confirmar que en el puente del Día de Muertos la escuela primaria "Don Benito Juárez", fue objeto de vandalismo y robo de cables del circuito eléctrico, dejando el plantel educativo sin este servicio.

Se supo que los amantes de los ajeno se llevaron más de 450 metros de cables calibre 8 que suministro de energía eléctrica las instalaciones de la Dirección, baños además de dos aulas. Todo parece indicar el o los delincuentes ingresaron al plantel, a, brindar la barda perimetral y cortar los cables que se encontraban de manera área entre la Dirección y las aulas educativas.

Luego de que la directiva se percató de lo que había sucedido, decidieron interponer la denuncia necesaria ante la Fiscalía General del Estado para iniciar con las investigaciones necesarias y el deslinde de responsabilidades.

Ladrones se llevaron cableado eléctrico y un compresor de aire acondicionado, situación que impacta a los alumnos

Noticia Destacada

Roban por cuarta ocasión en el jardín de niños “Rosaura Zapata” en Cozumel

Debido al robo de cables del circuito eléctrico vino a a afectar a más de 700 estudiantes de los turnos matutino y vespertino. Por lo que este día personal de mantenimiento realizaron los trabajos necesarios para volver a realizar las reconexiones, mientras que la Secretaria de Educación envié la brigada o los recursos necesarios para la adquisición del material eléctrico y se hagan los trabajos pertinentes.

Mientras que la dirección y algunos maestros, decidieron realizar algunos trabajos de poda y retiro de arboles que representa un riesgo para los estudiantes y aulas educativas.

Te puede interesar