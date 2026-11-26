La huelga de trabajadores sindicalizados del Colegio de Bachilleres del Estado de Campeche Cobacam cumplió hoy el plazo legal de 72 horas sin que se alcanzara un acuerdo con la parte patronal, ante la falta de voluntad política de la Dirección General de la institución, encabezada por Luis Alfonso Cambranis Hernández, por lo que ahora el conflicto queda en manos de los Juzgados Laborales, que deberán determinar si el movimiento es existente o inexistente.

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La secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Campeche Sutcobacam, Ana Isabel May Cardeña, informó que a las nueve de la mañana se cumplió el plazo establecido desde el estallamiento de la huelga en los 38 centros laborales, sin que hubiera acercamiento directo con las autoridades educativas o estatales para encontrar una solución a las demandas sindicales.

Señaló que, a partir de esta etapa, corresponde a la institución presentar ante las instancias laborales sus argumentos y documentación para sustentar la posible inexistencia del movimiento, mientras que el sindicato confía en que el juez actúe con imparcialidad y resuelva conforme a derecho.

La secretaria general del Sutcobacam, Ana Isabel May Cardeña, confirmó que el plazo venció a las nueve de la mañana. / Alejandro Balan

May Cardeña consideró que el conflicto pudo evitarse si hubiera existido voluntad política, pues durante siete meses de diálogo no se obtuvieron resultados concretos sobre las demandas, entre ellas el cumplimiento de compromisos salariales, pagos pendientes por retiro de trabajadores, homologación y renivelación, convocatorias de promoción docente, año sabático y compactaciones.

Acusó que la parte patronal mantiene criterios que dejan fuera a trabajadores con varios años de servicio de los beneficios de homologación y renivelación, además de incumplir compromisos de pago previamente asumidos, situación que finalmente llevó a la organización sindical a estallar la huelga.

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Advirtió que, en caso de que la autoridad declare inexistente el movimiento, recurrirán al amparo, como ocurrió hace 12 años, cuando obtuvieron un fallo favorable después de que una huelga fuera invalidada. Por ello, aseguró que cuentan con experiencia jurídica y anticipó que volverán a ganarle a la institución si se vulneran sus derechos laborales.

La dirigente también agradeció las muestras de solidaridad de otros sindicatos que recientemente expresaron su respaldo al movimiento, así como organizaciones de trabajadores de otros Estados.

Mientras tanto, los sindicalizados permanecen en los 38 centros laborales, pese a las condiciones climáticas y las limitaciones de servicios, y reiteraron que mantendrán su protesta hasta obtener respuestas a sus demandas.

JGH