La posibilidad de que las protestas de trabajadores del Hospital General Dr. Agustín O’Horán se extiendan hasta el acceso a la Feria Xmatkuil mantiene la atención sobre el conflicto laboral que desde el martes 24 de noviembre afecta la circulación en el Periférico Sur de Mérida.

Este jueves 26 de noviembre, los manifestantes liberaron uno de los carriles laterales de la vialidad, lo que permitió restablecer el tránsito de poniente a sur. Sin embargo, el bloqueo continúa en el carril central, donde los trabajadores mantienen su protesta en espera de una respuesta de las autoridades de Salud.

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El conflicto comenzó por una serie de inconformidades laborales, entre ellas el pago de uniformes. Los sindicalizados reclaman un apoyo de 8 mil pesos por trabajador, pero aseguran que la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY) pretende entregar únicamente 600 pesos. También exigen respeto a sus derechos laborales y la destitución del director del hospital.

Ante la falta de acuerdos, los trabajadores anunciaron un paro de brazos caídos a partir de este jueves, aunque señalaron que se mantendrían los servicios de urgencias, la atención a pacientes en estado crítico y los casos prioritarios.

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La movilización también ha sumado a trabajadores provenientes de Valladolid y Tizimín, quienes se unieron a las inconformidades del personal del hospital.

¿Podrían llegar las protestas hasta Xmatkuil?

Durante las manifestaciones, trabajadores y representantes sindicales advirtieron que, si las autoridades no atienden sus demandas, podrían extender las movilizaciones a otros puntos de Mérida, entre ellos el acceso principal a la Feria Xmatkuil.

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Vicente López Cardeña, dirigente de la Sección 67 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) en Yucatán, señaló que los inconformes no descartan nuevas acciones para presionar por una solución al conflicto.

Hasta el momento, la posible movilización hacia Xmatkuil se mantiene como una advertencia de los trabajadores y no como una acción concretada. Mientras tanto, el bloqueo en el Periférico Sur continúa y la circulación permanece parcialmente afectada.