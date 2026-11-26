Un fuerte accidente de tránsito entre una camioneta y un automóvil particular dejó cuantiosos daños materiales y complicaciones a la circulación en calles de la colonia Fátima, durante el mediodía de este jueves. A pesar de lo aparatoso del encontronazo, no se reportaron personas lesionadas.

Noticia Destacada Operativo de la Fiscalía, Guardia Nacional y Ejército causa expectación en la Manigua, Ciudad del Carmen

El percance ocurrió en el cruce de la calle 35 B con la calle 64, donde circulaba una camioneta Ford Ranger, color blanco, cuyo conductor presuntamente transitaba con preferencia de paso. Sin embargo, al llegar a la intersección, fue impactado en el costado derecho por un automóvil Suzuki, color rojo vino, que presuntamente no respetó el disco de alto.

Los vehículos quedaron atravesados y obstruyeron parcialmente la circulación. / Israel Lozano

Debido al fuerte impacto, ambas unidades terminaron con severos daños en sus carrocerías y quedaron obstruyendo parcialmente la vialidad, lo que generó afectaciones al tránsito vehicular mientras los conductores resolvían la situación.

Afortunadamente, ninguno de los ocupantes resultó lesionado, por lo que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Los involucrados dialogaron y lograron llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales mediante las respectivas aseguradoras.

Finalmente, al concretarse el arreglo en pocos minutos, no fue necesaria la presencia de las autoridades de Tránsito. Una vez concluido el procedimiento, los conductores retiraron sus vehículos y la circulación volvió a la normalidad en este sector de la ciudad.

JGH