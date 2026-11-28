Un hombre fue encontrado sin vida sobre la banqueta en la colonia Ejido de Playa del Carmen. De manera preliminar, trascendió que presuntamente sufrió una caída y se golpeó la cabeza frente al bar La Ciudadela, establecimiento que hace unos días fue atacado a balazos.

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De acuerdo con los primeros datos, los hechos ocurrieron la noche del viernes sobre la calle 28, en el cruce con la avenida 115, a un costado del establecimiento. Según testigos, el hombre cayó y se golpeó la cabeza contra el pavimento, por lo que quedó inconsciente.

Personas que observaron al sujeto tendido sobre la banqueta intentaron auxiliarlo; sin embargo, al notar que no reaccionaba, solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911.

El reporte generó la movilización de elementos policiacos y paramédicos, quienes acudieron al sitio para brindarle atención. No obstante, al revisar al hombre, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, las autoridades policiales notificaron a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, cuyos elementos deberán realizar las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Hasta el momento se desconoce la identidad del hombre y las causas precisas de su muerte. Tampoco se ha confirmado oficialmente si el deceso ocurrió a consecuencia de una caída o por algún otro motivo.

JGH