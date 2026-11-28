Hombres armados atacaron a balazos las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en el municipio de Tulum durante la mañana de este sábado, provocando una fuerte movilización de los cuerpos de seguridad. La fachada del inmueble, ubicado sobre la carretera estatal Tulum-Cobá, presenta al menos cinco impactos de proyectil de arma de fuego, mientras que hasta el momento las autoridades no han informado sobre la detención de personas relacionadas con estos hechos.

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​De acuerdo con testimonios de vecinos de la zona, durante las primeras horas de la mañana se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego provenientes de las inmediaciones de las oficinas de la representación social, situación que generó alarma entre los habitantes del sector, quienes posteriormente se percataron de la presencia de elementos de seguridad en los alrededores del inmueble.

​Tras el ataque armado se registró una importante movilización policiaca en las inmediaciones de las instalaciones ministeriales. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si las corporaciones de seguridad lograron obtener información que permita establecer la identidad de los responsables de la agresión, así como las circunstancias en las que se perpetró este hecho violento contra una dependencia encargada de la procuración de justicia.

El inmueble baleado se encuentra ubicado sobre la carretera estatal Tulum-Cobá y presentó al menos cinco impactos de proyectil en su fachada.

​En las paredes exteriores del edificio se pueden apreciar al menos cinco impactos de bala, evidencia de la agresión registrada contra las instalaciones gubernamentales. Hasta el cierre de esta edición tampoco se había dado a conocer información oficial sobre posibles personas lesionadas, ni se había precisado la magnitud de los daños materiales ocasionados por las detonaciones.

​El ataque contra las oficinas de la FGE representa un hecho de especial relevancia en materia de seguridad pública, debido a que la dependencia tiene entre sus responsabilidades la investigación de delitos y la integración de carpetas de investigación relacionadas con hechos delictivos registrados en el municipio. Por ahora, se desconocen los motivos de la agresión y si pudiera estar vinculada con alguna investigación ministerial.

​Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un pronunciamiento oficial en el que esclarezca lo sucedido, informe sobre los avances de las investigaciones o confirme la identificación de los presuntos responsables. Se espera que durante las próximas horas las autoridades estatales proporcionen mayores detalles sobre este ataque armado, que vuelve a colocar la seguridad pública de Tulum en el centro de la atención ciudadana.