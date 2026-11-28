La continuidad de la pensión mensual de Adriana Abdó, escritora y exesposa del empresario Francisco Aguirre Gómez, habría formado parte de un acuerdo de confidencialidad firmado el 30 de mayo de 2026, relacionado con las acusaciones de abuso sexual de Ximena Santaolalla contra quien fuera su padrastro.

De acuerdo con una investigación de la periodista Beatriz Guillén, publicada por El País el 25 de noviembre, entre las condiciones del documento figuraba que Santaolalla se abstuviera de presentar una denuncia penal contra el empresario vinculado con Grupo Radio Centro.

Según el medio, que refirió haber tenido acceso al contrato, los compromisos incluían mantener la pensión mensual de la madre de Santaolalla, realizar donaciones y promover la concientización sobre el abuso sexual infantil.

¿Qué se sabe del acuerdo de confidencialidad de Francisco Aguirre?

En una videocolumna publicada este sábado 28 de noviembre, Beatriz Guillén reiteró que El País tuvo acceso al contrato de confidencialidad firmado por Francisco Aguirre, así como a la denuncia penal que Santaolalla presentó en Francia en 2019.

La periodista explicó que también entrevistó a Adriana Abdó y a otras personas del entorno familiar y personal de la escritora para contrastar su testimonio.

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Santaolalla acusa al empresario de haber abusado sexualmente de ella durante nueve años, desde que tenía cinco años.

¿Adriana Abdó participó en el acuerdo de confidencialidad?

Aunque la continuidad de su pensión mensual figura entre los compromisos del acuerdo, según lo publicado por El País, la información disponible no permite establecer que Adriana Abdó haya firmado el documento o participado en su negociación.

Tampoco se ha divulgado el monto de la pensión ni se ha hecho público el contenido íntegro del contrato.

Guillén señaló que El País buscó obtener la versión de Francisco Aguirre Gómez mediante correos electrónicos, mensajes y llamadas telefónicas, sin recibir respuesta.

Es importante y necesario destacar que la información sobre la pensión se atribuye a la investigación original de El País.

Asimismo, se subraya que la videocolumna del 28 de noviembre reafirma que el medio tuvo acceso al contrato, aunque no menciona expresamente la cláusula relativa a Adriana Abdó. No se presenta a la madre de Santaolalla como firmante del acuerdo, debido a que su participación no está acreditada en la información disponible.

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