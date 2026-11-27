Un fuerte operativo de seguridad se puso en marcha en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en la que participan tres helicópteros de las fuerzas federales, así como de la Guardia Nacional y fuerzas policiales y de investigación, quienes rastrearon comunidades de la Vía Corta Chetumal–Mérida y el centro del municipio.

Hasta el momento no se ha informado de posibles resultados, solamente ha causado asombro entre los habitantes de las localidades que fue sobrevolado.

Noticia Destacada Aseguran armas largas, cartuchos y un vehículo durante operativo realizado en comunidades de Felipe Carrillo Puerto

De acuerdo a información que se pudo indagar se pudo conocer de un fuerte operativo de seguridad y para inhibir el delito de alto impacto en el municipio, principalmente en las comunidades de la vía Corta Chetumal–Mérida, donde vino a sorprender a los habitantes de las localidades que se ubican por esta zona.

Trascendió que en este operativo participaron por lo menos 3 helicópteros de la Secretaria de la Marina, en el airea, mientras que en tierra se desplegaron un convoy de unidades oficiales de la Secretaria de Marina, Secretaria de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado, asi como de la secretaria de Seguridad Ciudadana.

Las aeronaves sobrevolaron a baja altura hasta en la cabecera municipal, y posteriormente se dirigieron al poniente del municipio, recorriendo principalmente en las comunidad de Polyuc, Chunhuhub, así como comunidades de Ramonal, Nueva Loria, Nuevo Israel, Presidente Juárez, así como Emiliano Zapata y otras localidades, que cuyos habitantes vino a sorprender.