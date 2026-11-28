Petróleos Mexicanos (Pemex) incorporará tres plataformas marinas a sus operaciones en el Golfo de México, cuya producción contribuirá a alcanzar la meta de 1.8 millones de barriles diarios de petróleo, establecida en el Plan Estratégico 2025-2035 de la empresa pública.

Durante el banderazo de salida de plataformas petroleras en la terminal marítima de Dos Bocas, Tabasco, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, informó que las estructuras fueron construidas por una empresa mexicana en Tampico, Tamaulipas.

Cada plataforma tiene un peso promedio de cuatro mil toneladas y cuenta con dos cubiertas, helipuerto, equipos para el manejo de la producción y sistemas de inyección de agua, entre otras instalaciones.

Nuevas plataformas de Pemex aportarán 54 mil barriles diarios de petróleo

Carpio Fragoso explicó que las plataformas se destinarán a tres campos petroleros descubiertos entre 2024 y 2025, cuyas reservas ascienden a 76 millones de barriles de petróleo y 169 mil millones de pies cúbicos de gas.

De acuerdo con el director general de Pemex, las estructuras quedarán instaladas y en operación durante los próximos dos meses.

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El programa contempla la perforación de 12 pozos adicionales. Una vez que los tres campos alcancen su capacidad prevista, aportarán 54 mil barriles diarios de petróleo.

El funcionario destacó que esta producción permitirá incrementar el suministro de hidrocarburos para las refinerías nacionales y la generación de electricidad.

Sener destaca recuperación de las capacidades productivas de Pemex

Por su parte, la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, señaló que los proyectos forman parte de la política del gobierno federal para recuperar las capacidades productivas de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La funcionaria destacó también la infraestructura inaugurada en el campo Ixachi, en Veracruz, para aprovechar el gas natural y reducir su quema a la atmósfera.

Explicó que la recuperación de este hidrocarburo permitirá abastecer procesos industriales y centrales eléctricas de ciclo combinado de la CFE.

González Escobar subrayó que la construcción de plataformas con ingeniería mexicana y su operación a cargo de trabajadores de Pemex forman parte de la estrategia para reducir la dependencia energética del exterior y fortalecer las empresas públicas del Estado.

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