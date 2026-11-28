La recolección de sargazo en las costas del Caribe mexicano supera las 163 mil toneladas en el corte al 25 de noviembre, como resultado de las labores de limpieza en playas y los trabajos de contención y retiro de esta macroalga en el mar, informó la Secretaría de Marina (Semar).

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De acuerdo con el balance de la dependencia, se han retirado 136 mil 27 toneladas en playas y otras 27 mil 48 toneladas en el mar, mediante operativos coordinados con el Gobierno del Estado y los municipios.

Las labores comienzan desde las primeras horas del día, cuando los grupos de recolección recorren las zonas costeras para retirar el material que se acumula sobre la arena. Estas acciones se complementan con el despliegue de embarcaciones sargaceras, que realizan trabajos de contención y recolección mar adentro para evitar que grandes cantidades de la macroalga lleguen a las playas.

La estrategia contempla dos frentes de trabajo: atender el sargazo que ya alcanzó la costa y reducir el que permanece en el mar. Para ello, el personal naval participa en recorridos y jornadas de limpieza, mientras las embarcaciones especializadas intervienen en las zonas donde se detecta la presencia de esta alga.

La presencia de sargazo representa un reto para las costas del Caribe mexicano, por lo que las acciones de recolección buscan disminuir su acumulación en las playas y contribuir a la conservación de los ecosistemas marinos y costeros.

JGH