Michel Díaz Valdez, candidato de la Planilla Verde, acudió este sábado a emitir su voto durante la elección para renovar la dirigencia del Sindicato de Taxistas “Andrés Quintana Roo”, en Cancún.

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El aspirante llegó alrededor de las 12:30 horas a la urna que le correspondía, de acuerdo con su número económico 2899, para participar en la jornada electoral que definirá a la dirigencia sindical para el periodo 2027-2029.

Díaz Valdez estuvo acompañado por concesionarios que respaldan su candidatura, mientras continuaba la recepción de votos de los integrantes del gremio.

La elección se desarrolla entre las planillas Verde y Dorada, en una jornada que ha generado expectativa entre los socios taxistas, quienes elegirán a sus próximos representantes sindicales.

JGH