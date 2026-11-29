La intoxicación por monóxido de carbono fue la causa de muerte de los dos jóvenes localizados en una panadería del centro de Umán, confirmó la Fiscalía General del Estado tras los resultados de las necropsias practicadas a las víctimas.

Las investigaciones apuntan a que el gas se acumuló en el establecimiento debido a una planta eléctrica que habría permanecido encendida en el interior del inmueble. El equipo fue utilizado durante un apagón y, presuntamente, continuó funcionando después de que regresó la energía eléctrica.

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Los estudios forenses determinaron que ambos jóvenes sufrieron insuficiencia respiratoria aguda por la inhalación del monóxido de carbono. Una de las víctimas fue identificada como Antonia N.P., de 17 años, mientras que el segundo joven todavía no ha sido identificado.

El hecho ocurrió en la panadería Happy Birthday, situada en la calle 21, entre 18 y 16-A, en el centro de Umán. La propietaria del negocio realizó el hallazgo cuando acudió al establecimiento y encontró a los dos jóvenes sin vida.

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Con la confirmación de las causas del fallecimiento, las autoridades ministeriales mantienen las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió la acumulación del gas dentro del inmueble y determinar las circunstancias en las que permaneció encendida la planta eléctrica.