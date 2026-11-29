Una mujer resultó con lesiones luego de un accidente automovilístico sobre la carretera federal 307, en Playa del Carmen, luego de ser auxiliada por paramédicos fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo a la altura del hotel Barceló sobre la carretera federal, donde el conduce de un automóvil al perder el control de la unidad se impactó contra poste de alumbramiento público, lo que provocó que el automóvil se volcara.

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De acuerdo a datos preliminares, el conductor de un vehículo Nissan Tsuru, color gris, perdió el control del vehículo y terminó con los neumáticos al cielo, una mujer que iba de acompañante o como pasajero presentó lesiones.

Testigos de los hechos al ver el accidente de inmediata solicitaron el apoyo de las autoridades locales a través del 911, e informando que se necesitaba apoyo médico, minutos después una ambulancia llegó en la escena, los paramédicos de inmediato brindaron los primeros auxilios a las dos personas pero la mujer presentaba lesiones que ameritó ser trasladada al hospital.

Más tarde se presentaron elementos de la Guardia Nacional para realizar los peritajes de los hechos, liberar la vía de comunicación y ordenaron el arrastre de la unidad a un corralón con el apoyo de una grúa para su posterior evaluación de los daños materiales.