El estado gobernado por Mara Lezama Espinosa apareció en el primer lugar nacional en víctimas mujeres de trata de personas. Además, ocupa el tercer sitio en corrupción de menores en los 10 meses que van del 2026, de acuerdo con las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La situación se suma a lo reportado ayer por POR ESTO! en cuanto a feminicidios y víctimas mujeres de homicidio doloso en la entidad. Con base en los datos oficiales concentrados por el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, según las denuncias presentadas ante las fiscalías del país, en Quintana Roo han perdido la vida por estas causas 28 mujeres.

La problemática no se limita a los delitos que terminan con la vida de las mujeres, sino que alcanza otras formas graves de violencia y explotación, convirtiendo a la paradisíaca entidad en un sitio de opresión para el género.

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Quintana Roo ocupa el primer lugar nacional en víctimas mujeres de trata de personas, de acuerdo con el Informe de violencia contra las mujeres del SESNSP.

En esos 10 meses, la entidad contabilizó 238 mujeres víctimas de trata de personas, cifra que representa el 47.7 por ciento de las 499 registradas en todo el país. Es decir, prácticamente una de cada dos mujeres contabilizadas en esta categoría a nivel nacional fue reportada en Quintana Roo.

La diferencia numérica con el resto de las entidades revela la situación que enfrenta el estado que gobierna Mara Lezama.

. Las estadísticas oficiales incluyen a 30 menores de entre 0 y 17 años entre las víctimas mujeres de trata contabilizadas en Quintana Roo; otras 95 tenían entre 18 y 29 años / Especial

El Estado de México aparece en segundo lugar, con 43 víctimas, mientras que la Ciudad de México ocupa la tercera posición, con 36. Quintana Roo concentra por sí solo más casos que esas dos entidades juntas, una cifra que resulta aún más significativa si se considera la diferencia poblacional.

Las víctimas de trata son de todas las edades. De los 238 casos denunciados en Quintana Roo, la mayoría corresponde al grupo de 30 a 60 años, con 98; mientras que el segundo grupo más afectado es el de 18 a 29 años, con un total de 95.

Y más grave aún: la tabla por edades de las víctimas mujeres de este delito también incluye a 30 menores de entre 0 y 17 años.

El SESNSP contabilizó 238 mujeres víctimas de trata en Quintana Roo entre enero y octubre de 2026 / Especial

Modalidades

De acuerdo con la tipificación del delito en México, consultada en documentos de la Fiscalía General de la República, la trata de personas comprende las modalidades de explotación sexual, laboral, trabajo o servicios forzados, esclavitud, condición de servidumbre por deudas, mendicidad forzosa, utilización en actividades delictivas, adopción ilegal de menores de 18 años y matrimonio forzoso o servil.

También se incluyen el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, así como la experimentación biomédica ilícita.

Las estadísticas oficiales incluyen a 30 menores de entre 0 y 17 años entre las víctimas mujeres de trata contabilizadas en Quintana Roo; otras 95 tenían entre 18 y 29 años / Especial

Por corrupción de menores, también en el top del país

La entidad turística, con destinos como Cancún, Riviera Maya y Tulum, también se ubica entre los primeros lugares nacionales por corrupción de menores, con 150 víctimas mujeres registradas durante el mismo periodo. Esta cifra la coloca en el tercer lugar, detrás de Guanajuato, que reportó 748 víctimas, y la Ciudad de México, con 256.

Los 150 casos de Quintana Roo equivalen al 6.6 por ciento de las 2 mil 290 víctimas mujeres contabilizadas en el país por este tipo de delito.

En este reporte también aparecen mil 247 víctimas mujeres de lesiones dolosas y 535 de lesiones culposas, además de 38 víctimas de extorsión, delitos sobre los cuales tampoco hay información oficial de la administración de Mara Lezama.