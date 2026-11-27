Con indignación, temor y desconfianza hacia las instituciones, mujeres de Quintana Roo exigen garantías para vivir sin violencia. Entre enero y octubre de este año, 28 mujeres murieron de forma violenta en la entidad: 15 por feminicidio y 13 por homicidio doloso. Benito Juárez concentró nueve de los primeros casos.

Detrás de las cifras hay historias de mujeres que soportaron agresiones durante años, madres amenazadas con perder a sus hijas, jóvenes que enfrentan acoso y víctimas que, pese a denunciar, continúan esperando justicia.

Nicole relató que sufrió violencia doméstica y acudió a la Fiscalía General del Estado con videos y pruebas contra su pareja. Sin embargo, aseguró que minimizaron su denuncia y responsabilizaron a las víctimas.

“Ahorita no tengo respuestas de absolutamente nada. Ya me ordené, ya limpié, ya terminó y ya no puedo hacer nada”, expresó con la voz entrecortada. También denunció que le dijeron que su caso no procedía porque “pareces mujer”.

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Una experiencia similar enfrentó Yesica, madre de dos hijas, quien abandonó su hogar después de una década de agresiones físicas, emocionales y económicas. Aunque denunció ante la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y por Razones de Género, cuatro meses después de separarse, cuando fue entrevistada, las autoridades todavía no notificaban al presunto responsable.

“Es muy lenta la aplicación de justicia. Tengo miedo porque mi esposo me ha amenazado con quitarme a mis hijas. Es agresivo conmigo, pero también con quienes me defienden, como mi familia”, relató.

La violencia también comienza a edades tempranas. Ordelia, quien se casó a los 17 años, contó que su pareja la golpeaba, ahorcaba y le arrojaba botellas cuando consumía alcohol. En varias ocasiones escapó de su vivienda con su hijo pequeño.

Amairany, también de 17 años, enfrentó la maternidad adolescente sin el respaldo del padre de su hija, a quien describió como consumidor de drogas y alcohol y con conductas violentas. “Quisiera que lo que me pasó no le pasen a más muchachas”, expresó.

Magda Morales Alcocer soportó durante años agresiones de su pareja y permaneció en silencio por temor a las amenazas y al rechazo de su entorno. Sus hijos también crecieron en medio de la violencia. “Mis hijos crecieron en ese entorno de violencia”, relató.

Las mujeres están expuestas a comentarios obscenos en las calles / POR ESTO!

Celia Ivette Torres Camacho, madre de tres niñas, denunció más de 16 años de violencia física, psicológica, económica y patrimonial por parte de su expareja. También enfrentó dificultades para conservar las medidas de protección que resguardaban su integridad y la de sus hijas.

Karla Andrea González Claverie denunció que un conflicto familiar derivó en la separación de su hijo y en una batalla por recuperar la convivencia con él. Acudió a instancias de Cancún y Mérida sin encontrar, según su testimonio, una solución efectiva.

La violencia vicaria también marcó la historia de Brenda, quien enfrentó la separación de sus dos hijas y trabajaba jornadas extenuantes para cubrir la pensión alimenticia. Su caso fue acompañado por colectivos feministas. Falleció en marzo de 2023.

El acoso también limita su libertad

Las agresiones no se restringen al hogar. Lucía, profesionista de 25 años, relató que sufría hostigamiento incluso cuando conducía un automóvil o motocicleta. Pamela, trabajadora social, contó que recibía comentarios soeces y miradas lascivas en la calle, incluso cuando caminaba acompañada de su pareja.

Margarita expuso cómo familiares y compañeros responsabilizaban a las mujeres del acoso por su manera de vestir, al recomendarle evitar faldas, vestidos o shorts para no exponerse a agresiones.

Muchas no quieren iniciar un proceso legal por el temor de ser revictimizadas / POR ESTO!

Denunciar no garantiza justicia

Para Silva Chuc, representante del colectivo Gobernanza MX, las organizaciones feministas mantienen su lucha ante la falta de avances institucionales y la persistencia de la violencia.

“Lo que nos ha sacado a la calle es la falta de avances, no solo en políticas públicas, sino en el día a día. La dificultad primero en reconocer que la violencia se sigue reproduciendo, que sigue en aumento”, sostuvo.

La activista resumió el temor que enfrentan las víctimas: “No es solo miedo al agresor, es miedo a denunciar y que no te crean, a que te revictimicen, a que te dejen sola”.

El diagnóstico de Gobernanza MX, presentado en el marco del 25N, advierte que a casi una década de la Alerta de Violencia de Género, vigente desde 2017 en Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, persisten omisiones institucionales y deficiencias ministeriales.

A ello se suma que Quintana Roo ocupa el lugar 29 de 32 entidades en emisión de sentencias, según el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal del INEGI. En el periodo reportado ingresaron más de 54 mil expedientes y se emitieron 3 mil 66 sentencias en primera instancia.

Las mujeres no solo exigen que cesen las agresiones: reclaman investigaciones efectivas, protección para ellas y sus familias y autoridades que respondan antes de que la violencia termine en otra víctima.