Yate con tres tripulantes desaparece durante viaje desde Cuba hacia Isla Mujeres

La Capitanía de Puerto de Isla Mujeres emitió una alerta a la comunidad marítima de Quintana Roo por la desaparición del yate Leemar, que zarpó de Cuba rumbo a este destino durante la madrugada del pasado 6 de noviembre, con tres tripulantes a bordo, pero hasta el momento no ha llegado al puerto.

De acuerdo con el aviso oficial CPIM-087/2026, la embarcación es de color blanco, mide entre 45 y 50 pies de largo y corresponde al tipo Sea Ray Sundancer. Salió de Marina Hemingway, en Cuba, con el capitán Miguel Castro Gómez y los tripulantes Valdemar Morales y Adrián Jacobo.

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Ante la falta de información sobre su llegada, la Capitanía de Puerto solicitó el apoyo de la comunidad marítima y portuaria para mantenerse atenta ante cualquier posible avistamiento del yate.

Asimismo, pidió que, en caso de que la embarcación sea localizada o arribe a algún puerto dentro de Quintana Roo, se informe a las autoridades marítimas para dar seguimiento a su ubicación.

Hasta el momento, el comunicado oficial únicamente confirma que el yate no ha llegado a su destino y solicita la colaboración del sector marítimo para obtener información sobre su paradero.

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