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Video exhibe a perros que persiguen flamencos en la ría de Celestún

Un video captado durante recorridos turísticos en lancha muestra a seis caninos que aparentemente intentan acercarse y perseguir a los flamencos.

Por Redacción Por Esto!

8 de nov de 2026

1 min

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Perros intentan cazar flamencos en área protegida de Celestún
Perros intentan cazar flamencos en área protegida de Celestún / Especial

La presencia de una jauría de perros en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún quedó evidenciada en un video difundido en redes sociales, donde se observa a por lo menos seis caninos que intentan aproximarse a un grupo de flamencos.

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Las imágenes fueron captadas durante recorridos turísticos en lancha, en los que visitantes nacionales y extranjeros habrían presenciado el comportamiento de los animales.

El video muestra cómo los perros se desplazan en las inmediaciones de las aves, aparentemente con intención de perseguirlas, lo que pone en evidencia los riesgos que enfrenta la fauna en este espacio natural.

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La Ría Celestún es uno de los principales refugios de flamencos en Yucatán y un sitio de importancia ecológica y turística, por lo que la presencia de perros que persiguen a estas aves reaviva las preocupaciones sobre la protección de la biodiversidad.

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