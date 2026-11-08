Video exhibe a perros que persiguen flamencos en la ría de Celestún

La presencia de una jauría de perros en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún quedó evidenciada en un video difundido en redes sociales, donde se observa a por lo menos seis caninos que intentan aproximarse a un grupo de flamencos.

Noticia Destacada Brote de influenza aviar en Umán pone en alerta a pequeños productores; temen pérdidas económicas

Las imágenes fueron captadas durante recorridos turísticos en lancha, en los que visitantes nacionales y extranjeros habrían presenciado el comportamiento de los animales.

El video muestra cómo los perros se desplazan en las inmediaciones de las aves, aparentemente con intención de perseguirlas, lo que pone en evidencia los riesgos que enfrenta la fauna en este espacio natural.

Noticia Destacada Altercado en la Feria Xmatkuil termina en empujones y golpes; SSP interviene

La Ría Celestún es uno de los principales refugios de flamencos en Yucatán y un sitio de importancia ecológica y turística, por lo que la presencia de perros que persiguen a estas aves reaviva las preocupaciones sobre la protección de la biodiversidad.