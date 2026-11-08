Inicia el IronMan 70.3 Campeche 2026 con mil 400 atletas de 38 países

Más de mil 400 atletas procedentes de 38 países participan este domingo 8 de noviembre en la séptima edición del IronMan 70.3 Campeche 2026, una competencia internacional que reúne a deportistas de distintas partes del mundo en la capital campechana.

Noticia Destacada Campeche registra 139 denuncias contra servidores públicos; abuso de autoridad encabeza casos

Las actividades deportivas se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, con escenarios que incluyen el Centro Histórico de Campeche, la zona del malecón y Playa Bonita, donde se llevan a cabo las diferentes etapas de la competencia.

El desafío contempla tres disciplinas: natación, ciclismo y carrera a pie, pruebas que requieren resistencia, preparación física y concentración.

Noticia Destacada Reabren al menos tres comercios asegurados por la FGR en Campeche

Los competidores deberán completar cada segmento en una jornada que pone a prueba tanto sus capacidades atléticas como su fortaleza mental.