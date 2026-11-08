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Inicia el IronMan 70.3 Campeche 2026 con mil 400 atletas de 38 países

El Centro Histórico de Campeche, el malecón y Playa Bonita forman parte de los escenarios donde se desarrolla la competencia internacional este domingo 8 de noviembre.

Por Redacción Por Esto!

8 de nov de 2026

1 min

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Inicia en Campeche la séptima edición del IronMan 70.3 con participación internacional
Inicia en Campeche la séptima edición del IronMan 70.3 con participación internacional / Cortesía

Más de mil 400 atletas procedentes de 38 países participan este domingo 8 de noviembre en la séptima edición del IronMan 70.3 Campeche 2026, una competencia internacional que reúne a deportistas de distintas partes del mundo en la capital campechana.

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Las actividades deportivas se desarrollan en distintos puntos de la ciudad, con escenarios que incluyen el Centro Histórico de Campeche, la zona del malecón y Playa Bonita, donde se llevan a cabo las diferentes etapas de la competencia.

El desafío contempla tres disciplinas: natación, ciclismo y carrera a pie, pruebas que requieren resistencia, preparación física y concentración.

Al menos tres establecimientos asegurados por la FGR en Campeche retiraron los sellos de clausura y reanudaron sus actividades tras presentar documentación.

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Los competidores deberán completar cada segmento en una jornada que pone a prueba tanto sus capacidades atléticas como su fortaleza mental.

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