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Quintana Roo / Cancún

Aeropuerto de Cancún programa 453 operaciones aéreas este 8 de noviembre

La terminal aérea tiene previstas 226 llegadas y 227 salidas, de las cuales la mayoría corresponden a conexiones internacionales.

Por Redacción Por Esto!

8 de nov de 2026

1 min

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Un total de 28 aerolíneas tienen operaciones programadas hacia ciudades de Estados Unidos, Canadá, Europa, Centroamérica y Sudamérica
Un total de 28 aerolíneas tienen operaciones programadas hacia ciudades de Estados Unidos, Canadá, Europa, Centroamérica y Sudamérica / POR ESTO!

El Aeropuerto Internacional de Cancún tiene programadas 453 operaciones aéreas para este domingo 8 de noviembre, de las cuales 226 corresponden a llegadas y 227 a salidas, con conexiones hacia destinos nacionales e internacionales.

De acuerdo con el desglose de operaciones, de las 226 llegadas previstas, 82 son nacionales y 144 internacionales. En cuanto a las salidas, 84 tienen destinos dentro del país y 143 hacia el extranjero.

Entre las operaciones con mayor retraso se encuentran dos vuelos de Frontier y Volaris, con 97 minutos de demora

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Para esta jornada, 28 aerolíneas tienen operaciones programadas en la terminal aérea, entre ellas Aeroméxico, Air Canada, American Airlines, Avianca, British Airways, Copa Airlines, Delta, JetBlue, LATAM, Southwest, United Airlines, Viva Aerobús y Volaris, además de otras compañías internacionales.

Entre los destinos internacionales se encuentran ciudades de Estados Unidos, Canadá, Europa, Centroamérica y Sudamérica, como Atlanta, Bogotá, Boston, Calgary, Chicago, Dallas, Estambul, Frankfurt, La Habana, Lima, Londres, Madrid, Miami, Nueva York, Panamá, Punta Cana, Santiago de Chile, Toronto y Vancouver.

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En el mercado nacional, las operaciones conectan a Cancún con 20 destinos, entre ellos Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Guadalajara, León, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tijuana, Toluca, Veracruz y Villahermosa.

La programación de este domingo mantiene una amplia conectividad aérea desde Cancún, tanto con las principales ciudades del país como con destinos internacionales de América y Europa.

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