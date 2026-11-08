Aeropuerto de Cancún programa 453 operaciones aéreas este 8 de noviembre

El Aeropuerto Internacional de Cancún tiene programadas 453 operaciones aéreas para este domingo 8 de noviembre, de las cuales 226 corresponden a llegadas y 227 a salidas, con conexiones hacia destinos nacionales e internacionales.



De acuerdo con el desglose de operaciones, de las 226 llegadas previstas, 82 son nacionales y 144 internacionales. En cuanto a las salidas, 84 tienen destinos dentro del país y 143 hacia el extranjero.



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Para esta jornada, 28 aerolíneas tienen operaciones programadas en la terminal aérea, entre ellas Aeroméxico, Air Canada, American Airlines, Avianca, British Airways, Copa Airlines, Delta, JetBlue, LATAM, Southwest, United Airlines, Viva Aerobús y Volaris, además de otras compañías internacionales.



Entre los destinos internacionales se encuentran ciudades de Estados Unidos, Canadá, Europa, Centroamérica y Sudamérica, como Atlanta, Bogotá, Boston, Calgary, Chicago, Dallas, Estambul, Frankfurt, La Habana, Lima, Londres, Madrid, Miami, Nueva York, Panamá, Punta Cana, Santiago de Chile, Toronto y Vancouver.



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En el mercado nacional, las operaciones conectan a Cancún con 20 destinos, entre ellos Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Ciudad Juárez, Guadalajara, León, Monterrey, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tijuana, Toluca, Veracruz y Villahermosa.



La programación de este domingo mantiene una amplia conectividad aérea desde Cancún, tanto con las principales ciudades del país como con destinos internacionales de América y Europa.

