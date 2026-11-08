¿Quién es el expitcher de Leones de Yucatán que fue asesinado en Mazatlán, Sinaloa?

El exbeisbolista profesional Enrique Quiñones Garzón, quien defendió los colores de los Leones de Yucatán y los Tomateros de Culiacán, fue asesinado durante un ataque armado registrado la mañana del sábado 7 de noviembre en Villa Unión, municipio de Mazatlán, Sinaloa. El expelotero, de 57 años, perdió la vida en un hecho que conmociona al béisbol mexicano.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 8:30 horas sobre el bulevar Niños Héroes, entre las calles Francisco I. Madero y Jesús Carranza.

Noticia Destacada América pierde el liderato y Pumas la clasificación tras empate

Quiñones se encontraba junto a un automóvil Nissan Versa blanco, presuntamente utilizado para trabajar como conductor de transporte por aplicación, cuando sujetos armados llegaron y le dispararon en repetidas ocasiones. Tras el ataque, los responsables huyeron del lugar.

Enrique Quiñones tuvo una destacada trayectoria en el béisbol mexicano

Enrique Quiñones desarrolló una carrera de casi 20 años en el béisbol profesional, entre 1988 y 2007, como pitcher derecho, tanto abridor como relevista. Durante su paso por la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) jugó para equipos como Rieleros de Aguascalientes, Sultanes de Monterrey, Leones de Yucatán, Broncos de Reynosa y Tuneros de San Luis Potosí.

Con los Leones de Yucatán tuvo varias etapas, particularmente en las temporadas de 1995, de 1997 a 1999 y parte de 2004. También destacó en la Liga Mexicana del Pacífico con los Tomateros de Culiacán, organización con la que protagonizó uno de los episodios más importantes de su carrera.

Noticia Destacada Se armó la bronca en el Clásico Capitalino: América y Pumas se olvidan del balón y terminan a empujones

Enrique Quiñones consiguió un juego sin hit ni carrera con Tomateros

El 21 de noviembre de 2000, Quiñones consiguió un juego sin hit ni carrera frente a los Águilas de Mexicali, en el estadio Ángel Flores, en un encuentro que terminó con marcador de 1-0. La hazaña lo convirtió en el primer lanzador en conseguir esta proeza en la historia de los Tomateros de Culiacán.

Tras concluir su etapa como jugador, continuó ligado al béisbol como coach de pitcheo y volvió a la organización sinaloense durante la temporada 2014-2015. Su legado también permaneció en su comunidad natal, La Tuna, donde fue uno de los tres peloteros profesionales originarios de la localidad. En reconocimiento a su trayectoria y la de Eliseo Garzón y Martín Hernández, el campo de béisbol de la comunidad lleva el nombre de «Los Tres Profesionales».