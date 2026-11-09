Cae en Cancún una mujer señalada por un triple homicidio en Guanajuato

Una mujer originaria de Guanajuato fue detenida en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, por su probable participación en los delitos de homicidio calificado y ocultamiento o destrucción de cadáver, relacionados con el hallazgo de tres personas calcinadas en aquella entidad.

La detención de Carla “N” fue realizada por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo, en colaboración con autoridades de Guanajuato, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

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De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 17 de septiembre de 2026, en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde fueron localizados sin vida dos mujeres y un hombre en un terreno baldío ubicado en el camino que conduce de Granja La Única a Casaviejas. Los cuerpos presentaban signos de calcinación.

Las primeras investigaciones señalaron que las víctimas aparentemente pertenecían a una misma familia y habían salido de su domicilio ese mismo día.

Tras su detención en Benito Juárez, Carla “N” fue entregada a elementos de la Fiscalía de Guanajuato y puesta a disposición del juez de Control que la requiere, para continuar con el proceso legal correspondiente.