Trabajadores del INE en Chetumal se suman a protesta nacional por aumento salarial

Personal operativo de la junta distrital 02 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Chetumal se sumó a la jornada nacional de protestas con la que exige un aumento equivalente a dos salarios mínimos, una revisión integral de sus condiciones de trabajo y la instalación inmediata de mesas de diálogo formales con la presidencia del organismo.

Víctor Joaquín González Varela, operador de equipo tecnológico y encargado del Módulo de Atención Ciudadana 230251, explicó que la movilización obedece a que no ha habido respuesta institucional a la solicitud que el personal entregó por escrito en diciembre de 2025. Entre las demandas prioritarias, detalló, se encuentra la retabulación salarial de la plantilla operativa de la rama administrativa y la regularización del personal del Registro Federal de Electores contratado bajo el régimen de honorarios permanentes.

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De acuerdo con los inconformes, el sueldo bruto actual es de 11,000 pesos mensuales. Tras las deducciones de ley y los gastos imprevistos que, afirmaron, genera un ingreso tan limitado, el monto neto ronda los 2,000 pesos por quincena. Como punto de comparación, citaron los contratos vigentes de supervisión y capacitación electoral, de carácter temporal, que contemplan percepciones directas de 18,500 pesos al mes.

El INE planteó otorgar un ajuste de 6%, aplicado de forma escalonada con proyección hasta 2028. Los trabajadores consideraron insuficiente esa propuesta. Indicaron que las comisiones a localidades rurales cuentan con 250 pesos diarios para alimentación y hospedaje, y que las largas jornadas de traslado y atención no se compensan de manera proporcional con los bonos de los procesos electorales.

En la capital quintanarroense participan 21 trabajadores de la sede distrital, a quienes se suman tres adscritos a la demarcación de Tulum, ambos como módulos fijos.

Los manifestantes confirmaron que los trámites al público se reanudarán al día siguiente de la jornada de protesta, con el fin de evitar perjuicios a las personas que acuden desde comunidades alejadas.

Sin embargo, advirtieron que, si las mesas de negociación nacionales, integradas por 25 entidades federativas, no concluyen en un acuerdo, convocarán a un paro indefinido de labores a partir del 25 de enero. Esa fecha coincide con el límite del calendario oficial para cerrar trámites y actualizar la credencial para votar.