Gobierno de México revisará cobros indebidos a transportistas en estados y municipios y  reconoce robos en carreteras

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la Secretaría de Gobernación revisará la legalidad de los permisos y cobros adicionales que algunos gobiernos estatales y municipales imponen a las empresas de autotransporte de carga para permitir la circulación y distribución de mercancías.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 9 de noviembre de 2026, realizada en Palacio Nacional, la mandataria respondió a los señalamientos del sector transportista sobre presuntos cobros duplicados o triplicados, además de la falta de comprobantes fiscales por estos pagos.

Sheinbaum explicó que su administración mantiene mesas de trabajo permanentes con organizaciones del autotransporte, entre ellas la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

¿Qué hará el Gobierno federal ante los cobros adicionales a transportistas?

La presidenta señaló que las autoridades federales revisarán los casos denunciados para determinar si los cobros aplicados por gobiernos locales cumplen con las disposiciones legales.

“La Secretaría de Gobernación está atendiendo para poder sentarlos a la mesa de trabajo, ver la legalidad de estos cobros y resolver el problema”, afirmó.

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La mandataria precisó que estas prácticas se presentan en un número reducido de municipios y estados, aunque no identificó las entidades involucradas.

También recordó que recientemente se atendieron las inconformidades de transportistas relacionadas con modificaciones fiscales realizadas por la Secretaría de Hacienda.

Sheinbaum reconoce que el robo al transporte de carga se desplazó a carreteras estatales

En materia de seguridad, Sheinbaum aseguró que los operativos federales han permitido reducir los robos en determinados tramos carreteros.

Sin embargo, reconoció que parte de la incidencia delictiva se ha trasladado a carreteras estatales, situación que requiere mayor coordinación entre los gobiernos locales y la Guardia Nacional.

La presidenta mencionó el Operativo Escalón y la estrategia de Cero Robos como parte de las acciones implementadas para proteger a los transportistas y las mercancías.

Finalmente, señaló que el Gobierno federal continuará las reuniones con las organizaciones del sector para atender los problemas de inseguridad, regulación y costos que enfrentan las empresas de transporte de carga.

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