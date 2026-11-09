Reportan fallas de agua potable en Ex Hacienda Kalá en Campeche por apagones

Luego de que el servicio de agua potable comenzó a regularizarse en la colonia 20 de Noviembre, donde escaseó el vital líquido durante ocho días, vecinos de la unidad habitacional Ex Hacienda Kalá reportaron fallas constantes en el suministro, presuntamente ocasionadas por interrupciones en el servicio eléctrico.

Fue hasta ayer cuando se reactivó el rebombeo en la colonia 20 de Noviembre, aunque en varios sectores todavía reportan que no reciben agua debido a la falta de presión. En días pasados, para atender esta situación, autoridades del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Campeche (SMAPAC) asignaron dos pipas para abastecer a unas 500 familias.

En sectores aledaños, como Ex Hacienda Kalá y parte de la unidad habitacional Ciudad Concordia, habitantes reportan fallas en el sistema de bombeo, presuntamente ocasionadas por apagones de energía eléctrica.

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Entre las zonas afectadas se encuentran las calles Trigésima Quinta, Trigésima Primera, Vigésima Quinta y Vigésima Tercera de Ex Hacienda Kalá, donde se ha presentado el desabasto.

“A cada rato se botan las cuchillas que suministran energía a las bombas para que funcionen y, como los del SMAPAC tardan en reactivarlas, es cuando se ha estado dando la falta de agua, afectando a las amas de casa y a los que tienen lavanderías”, señaló Yesenia Ortiz, vecina del lugar.

“En la colonia 20 de Noviembre tardaron en rehabilitar el servicio y nos da temor que ahora esta falla se siga agudizando acá en Ex Hacienda, donde nos hace falta atención por parte del SMAPAC, sobre todo porque los tanques elevados cada vez se ven en peor estado y así están cayéndose a pedazos desde la pasada administración del exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas”, añadió Felipa Ramírez, habitante del sector.

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A esta problemática se suma la falta de atención a los registros del drenaje y a los postes de alumbrado público, cuyas condiciones han sido denunciadas por los habitantes sin que, aseguran, reciban respuesta de las autoridades municipales.

Un ejemplo se encuentra en la calle Vigésima Quinta, donde está por cumplirse un año desde que colocaron una lavadora en lugar de la tapa de un registro, con el propósito de evitar accidentes y daños a los vehículos que caen en el hueco.

“Hace falta que hagan un inventario de los registros y postes en mal estado de la unidad habitacional que, desde hace 20 años que se entregó, no se le han rehabilitado. Ya varios de los postes del alumbrado público han caído sobre vehículos y casas”, indicó Ricardo Canché, ciudadano del lugar.