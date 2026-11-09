Frente Frío 4 estacionario al Norte de la Península provocará lluvias en Yucatán este lunes

El Frente Frío número 4 continuará influyendo en las condiciones meteorológicas de Yucatán este lunes 9 de noviembre, con lluvias ligeras a moderadas en municipios de la costa, oriente y sur del estado, informó Protección Civil de Yucatán (Procivy).

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De acuerdo con el pronóstico, las precipitaciones comenzarán poco después del mediodía en Tizimín, Valladolid, Chemax y sus alrededores, mientras que en el sureste de la entidad se esperan después de las 15:00 horas. El sistema frontal permanece estacionario al norte de la Península de Yucatán.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mañana relativamente fresca, con mínimas de 19 a 23 °C, seguida de una tarde muy calurosa.

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Las máximas oscilarán entre 30 y 32 °C en la zona costera, mientras que en municipios del interior podrían alcanzar entre 34 y 37 °C.

Procivy también indicó que el viento predominará del este-noreste, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas de 30 a 40 km/h. En el litoral yucateco se esperan olas de aproximadamente un metro de altura.