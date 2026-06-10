Revisión del T-MEC busca dar certidumbre a inversiones y fortalecer comercio en Norteamérica

La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ocurre en un momento de cambios para el comercio global y representa una oportunidad para reforzar la integración económica de Norteamérica, afirmó Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía.

El funcionario federal señaló que México no observa el proceso únicamente como una revisión técnica del acuerdo, sino como parte de una reorganización mundial de las cadenas productivas, donde Estados Unidos busca proteger sus intereses y México pretende defender su posición dentro de la región.

De acuerdo con Gutiérrez, el objetivo del gobierno mexicano es fortalecer el tratado, ofrecer certidumbre a las inversiones y evitar un escenario prolongado de incertidumbre que pueda frenar decisiones empresariales.

¿Qué busca México en la revisión del T-MEC?

Luis Rosendo Gutiérrez explicó que México trabaja para mantener el T-MEC como un instrumento vigente durante las próximas décadas.

El subsecretario sostuvo que el país buscará fortalecer el acuerdo y reducir dudas sobre su continuidad, en un contexto donde el comercio internacional enfrenta mayores barreras y medidas proteccionistas.

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México ya manifestó su interés de extender el tratado por 16 años más, mientras Canadá y Estados Unidos también han enviado comunicaciones relacionadas con el futuro del pacto comercial de Norteamérica. (heraldodemexico.com.mx)

¿Qué sectores pueden fortalecerse con el T-MEC?

El subsecretario destacó que México puede aprovechar su cercanía con Estados Unidos, su capacidad manufacturera y el acceso preferencial que ofrece el tratado.

Entre los sectores con mayor potencial mencionó a los semiconductores y la industria farmacéutica, actividades consideradas estratégicas para reducir la dependencia de proveedores externos.

También señaló que la industria automotriz y la acerera forman parte de las discusiones más relevantes, debido a su peso en la política industrial estadounidense y en las cadenas productivas regionales.

¿Por qué la certidumbre es clave para las inversiones?

Uno de los puntos centrales para México es evitar revisiones anuales prolongadas que puedan afectar la confianza de inversionistas.

ATENCIÓN



Trump carga vs México en narcotráfico y comercio.



Dice que ahora EEUU está enfocado en “llegarles por tierra” a los cárteles.



Y respecto al TMEC dice que podría no renovarlo. Y que EEUU no necesita a México y Canadá y estos países deberían tratarlo mejor.



Más… pic.twitter.com/YKzomSzajO — Ariel Moutsatsos (@arielmou) June 10, 2026

Actualmente, alrededor de 85 por ciento de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos ingresan sin pagar aranceles, una ventaja relevante en un entorno de tensiones comerciales. (josecardenas.com)

Aunque persiste incertidumbre sobre el resultado final, Gutiérrez afirmó que el ambiente de diálogo se mantiene constructivo. Para el gobierno mexicano, la revisión del T-MEC puede convertirse en una oportunidad para consolidar la competitividad de Norteamérica frente a otros bloques económicos.

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