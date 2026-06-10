¡Sin miedo a nada! Toñita estrena canción mundialista en medio de las restricciones de la FIFA

Solo faltan unas cuantas horas para que se lleve a cabo la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por ese motivo, Toñita se sumó a la fiebre y decidió lanzar un tema titulado “México, ¡vamos a ganar!”, el cual está relacionado con la justa mundialista.

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Toñita lanza tema con temática del Mundial 2026

A tan solo unas cuantas horas, la canción ya suma miles de reproducciones, por lo que ha generado una serie de comentarios, esto se debe a la estricta vigilancia por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), sobre el uso de las marcas registradas por FIFA. Así anunció su canción Toñita.

“Tema escrito para mi gente hermosa, con todo el amor, corazón y respeto para ustedes!! Tengo fe de que nuestro equipo, la Selección Mexicana, dará triunfos que no esperamos”.

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Agregó que le salió del corazón realizar este tema, donde aseguró que hubo una alta supervisión para no dañar los lineamientos. En el video se muestran locaciones de la Ciudad de México, no sedes mundialistas ni elementos gráficos de la FIFA. Asimismo, la letra solo incluye una palabra que se asocia directamente con el mundial: “copa”.

Aquí te dejamos una poco de la letra:

¡Ya llegó su negra de oro, señores!

Mexicana de corazón. De Veracruz para el mundo

Se escucha en la tribuna una sola voz: México, tú puedes, te queremos ver campeón

Tus mejores guerreros competirán y sabemos que el alma entregarán

La lucha es aquí, no podemos fallar

México campeón, te queremos ver ganar

Entrega el corazón que tu gente aquí está

Hoy todos estamos contigo, hoy todos estamos unidos

Uno a uno con un mismo sueño: la copa sostener y triunfar

México, vamos a ganar. Hoy todos somos uno

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