Alex Bisogno podría poner una orden de restricción contra Pati Chapoy

Todo parece indicar que una nueva polémica está por desatarse entre Alex Bisogno y Pati Chapoy, pues se comenzó a especular que después de todas las declaraciones que se han realizado, esto podría terminar en temas legales.

El presentador decidió romper el silencio y hablar sobre esta situación, revelando que tomó la decisión de llevarlo al plano legal, solicitándole a las autoridades una orden de restricción en contra de la periodista.

Recordemos que, desde hace un tiempo, la periodista aseguró que el conductor saqueó la casa de su difunto hermano, Daniel Bisogno. El conductor señaló que se trata de una difamación y exigió las pruebas.

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Alex Bisogno va a poner orden de restricción en contra de Pati Chapoy

Ante todo lo que se ha mencionado en diferentes espacios, Alex Bisogno tomó la decisión de emprender acciones legales contra la periodista. Aseguró que no existe algún problema con el resto de los conductores y espera que esto ya no continúe.

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“Nosotros no tenemos nada en contra de nadie más (…) Quiero dejar muy claro que los temas que traemos nosotros son de nosotros, con nadie más (…) Todo me ha lastimado demasiado porque, al final, cuando recibes un ataque de quien menos de lo esperas es certero, de quien menos me hubiera cuidado fue de quien recibí el ataque. Entonces, te toma por sorpresa y eso me duele mucho, todo ha dolido. Me duele muchísimo estar viviendo todo esto”

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