Julián Quiñones, el niño abandonado que jugó en los Venados de Mérida; hoy anotó el primer gol del Mundial 2026

El Mundial 2026 por fin arrancó y México hizo vibrar a todo el país con una victoria por 2-0 ante Sudáfrica, que se jugó en un Estadio Ciudad de México (antes Azteca) que lució pletórico para el partido inaugural.

La Selección comandada por Javier Aguirre lució superior en su debut mundialista, pero hubo un jugador que se llevó todos los reflectores: Julián Quiñones, que anotó el primer gol de la Copa del Mundo de la FIFA.

El naturalizado mexicano sacó un potente disparo con la pierna derecha que sacudió las redes de la portería sudafricana, para hacer explotar de júbilo a todo un estadio y país que celebró en grande la victoria del Tricolor.

Hoy todo fue alegría en la cancha para Quiñones, que también se llevó el trofeo al jugador más valioso del encuentro, entrevistas, fotografías, vítores, pero el nacido en Colombia tuvo que recorrer un largo y complicado camino para llegar a ser uno de los titulares de la Selección Mexicana.

Quiñones creció en una localidad del departamento de Nariño al sur de Colombia, a lado de su madre, abuela y hermanas, pues su padre lo abandonó desde que era muy chico.

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No fue fácil, pero Julián fue superando los obstáculos de la vida y con solo 17 años dejó todo para buscar cumplir su sueño, y fue cuando llegó a México, país en donde se formó como futbolista.

Todo comenzó en las fuerzas básicas de los Tigres de la UANL, después llegó a los Venados de Mérida, regresó a los felinos, siguió en los Lobos BUAP y vivió uno de los mejores momentos de su carrera con el Atlas, en donde consiguió ganar un bicampeonato.

Pero lo mejor estaba por venir para Julián, pues su siguiente parada fue con el América de André Jardine pues volvió a ser bicampeón y levantó un Campeón de Campeones antes de emigrar a la liga de Arabia Saudita donde es el actual campeón goleador.

Tras consolidarse como uno de los máximos romperredes en la actualidad, y naturalizarse mexicano en 2023, Quiñones se fue ganando la confianza del "Vasco" hasta convertirse en titular y este día respondió con creces al convertirse en el primer jugador en anotar en el Mundial 2026.