Virgen del Carmen cumple 70 años de coronación este 2026: Revelan fechas y cambios en el recorrido

La Fiesta en honor a la Virgen del Carmen iniciará este próximo 20 de junio en un 2026 con gran relevancia, pues se ajustan 70 años de la coronación pontificia de la patrona de la Diócesis de Campeche y de 170 años de la erección como parroquia de la iglesia. En rueda de prensa, el rector del Santuario Mariano Diocesano de Nuestra Señora del Carmen, José Francisco Verdejo Aguilera, dio a conocer el programa oficial en el que se incluyen los tradicionales paseos por mar y tierra.

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Una de las celebraciones religiosas más importantes de la isla que congrega cada año a miles de fieles y visitantes está por comenzar y es que, a una semana de esta tradicional fiesta, dentro del calendario destacan cuatro eventos centrales que forman parte de las prácticas más arraigadas entre la comunidad católica devota a la Virgen del Carmen.

La solemne bajada se realizará el sábado 20 de junio a las 18:00 horas en una misa presidida por el vicario de la Diócesis de Campeche, Marcos Rubén Cohuó. A partir de ese día estará en un espacio del Santuario para ser venerada y para recibir a los gremios de distintas partes del país, así como para la presencia de las parroquias de 13 municipios del estado. El programa contempla la participación de numerosos gremios integrados por sindicatos, asociaciones civiles, familias, comerciantes, pescadores e instituciones educativas, quienes año con año mantienen viva una tradición que forma parte de la identidad cultural y religiosa de Ciudad del Carmen.

De las fechas relevantes, la primera será el 14 de julio a las 19:00 horas cuando se celebre la misa solemne por el cuarto aniversario de la proclamación de la Virgen del Carmen como Patrona de la Diócesis de Campeche, en un evento en el que también será la misa donde estén presentes los sacerdotes carmelitas.

Posteriormente, el 15 de julio será la misa solemne de gallo y serenata, iniciará a las 21:00 horas donde estará presente el obispo de Campeche, José Alberto González Juárez; en esa noche se contará con la presencia de la reina de los Juegos Florales Nacionales 2026 y con un repertorio de artistas que le cantarán a la Virgen hasta casi al amanecer. Al día siguiente, el 16 de julio, fecha en que se celebra el día de Nuestra Señora del Carmen, a las 6:00 de la tarde se llevará a cabo la Misa Solemne Pontifical por los 70 años de la coronación pontificia, este evento será en el exterior de la parroquia y serán colocadas mil 500 sillas.

Posteriormente, el 19 de julio se realizará el tradicional Paseo de la Virgen por el Mar, una de las actividades más esperadas por los fieles. La jornada iniciará a las 7:00 de la mañana con una misa en la parroquia, seguida de la salida de la imagen mariana hacia el Malecón del Centro donde será oficiada la misa, posteriormente será paseada por la bahía de Ciudad del Carmen a bordo de una embarcación, acompañada por pescadores, familias y devotos.

Este año será el barco camaronero Felipe Alonso el que lleve a la Virgen del Monte Carmelo. Hasta el momento no existe otro ofrecimiento de embarcación que pueda dar accesos a los feligreses, confirmó Verdejo Aguilera al agregar que ya cuentan con todos los permisos de las autoridades para este evento que congrega a miles de personas tanto por tierra como en el mar.

Otro de los eventos más significativos tendrá lugar el 26 de julio, con el Paseo de la Virgen por la Ciudad. La celebración comenzará a las 8:00 de la mañana con una misa solemne y posteriormente la imagen recorrerá diversos sectores de la isla, permitiendo que miles de personas participen en esta expresión de fe y devoción. Este año, este evento fue modificado, ya que no habrá misa en el Estadio Resurgimiento y se han cambiado las calles que recorrerá.

Finalmente, las festividades concluirán el 31 de julio con la Solemne Subida de la Imagen de la Virgen del Carmen a su altar, ceremonia que marca el cierre oficial de las celebraciones religiosas después de varias semanas de actividades, gremios, peregrinaciones y encuentros comunitarios.

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JGH