Todo Campeche en Alerta Amarilla: así afectarán las lluvias y vientos este 12 de junio

Por medio del Sistema Estatal de Alerta por Lluvias, SEAL, se informó que todo el Estado de Campeche se encuentra en Alerta Amarilla por lluvias de moderadas a fuertes entre los 20 y 50 milímetros de altura, dentro de la categoría de Peligro Medio, esto derivado a diversos canales de baja presión localizados por la región.

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De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche, Seprocicam, la entidad se estará viendo afectada por los remanentes de la Tormenta Tropical “Cristina”, mismos que actualmente están localizados cerca de la costa de El Salvador, y que continuarán debilitándose en el transcurso de la semana.

Por lo anterior, se espera un descenso en las temperaturas del Estado, siendo el punto máximo probable de 33 grados durante el día y la tarde, pasando a una mínima de 23 grados por la noche y hasta la madrugada. Así también se esperan vientos de componente del Este y Noreste con una intensidad de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas desde 30 hasta 50 kilómetros por la región.

Asimismo, de acuerdo con los reportes de la Seprocicam, diversas áreas de nubosidad asociadas a actividad convectiva afectarán principalmente a los municipios de las regiones Norte, Oriente, Sur y Suroeste del Estado, y en menor medida de la región Centro del mismo, manteniendo un desplazamiento gradual desde el interior de la Península hacia la costa campechana.

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JGH