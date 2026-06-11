Trágico jueves en Campeche: Muere una persona electrocutada en Fovissste Pablo García

Este jueves por la tarde se generó una intensa movilización por parte de elementos estatales y de la Fiscalía del Estado, luego de que se reportara a una persona fallecida presuntamente a causa de una descarga eléctrica en la unidad habitacional de Fovissste Pablo García.

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De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, la persona habría sufrido una descarga eléctrica tras entrar en contacto con un cable de alta tensión sobre la Privada Mango, entre la calle Venezuela, información que posteriormente fue confirmada por medio de un comunicado oficial de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, SPSC.

Al sitio se presentaron varias patrullas, quienes fueron los primeros en recibir el reporte, acordonando la zona y tomando nota de los acontecimientos. Asimismo, se solicitó la presencia de la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, y del Servicio Médico Forense, SEMEFO, para las diligencias relacionadas con el levantamiento del cuerpo.

Dado que el reporte fue atendido con demasiado hermetismo por parte de las autoridades, hasta el momento no se confirmó si la persona era un trabajador o era habitante del lugar, así como los motivos y circunstancias por los que se registrara el accidente.

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JGH