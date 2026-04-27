Perrita sufre violación por un vecino del fraccionamiento Vista Real II de la SM 255 de Cancún

Una perrita fue víctima de violación la tarde de este lunes, en el fraccionamiento Vista Real II, lo que generó la indignación de vecinos de la zona, así como la movilización de las autoridades. Pese al señalamiento del presunto responsable, no pudo ser detenido ya que se logró esconder en su domicilio, respaldado por su abuelo.

El reporte se generó alrededor de las 16:00 horas de este lunes, cuando al número de emergencias 911 se informó que en la avenida Galaxias del Sol con calle Monte Gibraltar de la Supermanzana 255, un grupo de vecinos tenían rodeada la casa de una familia, a quienes señalaban de haber participado en agresiones animal.

Ante el llamado se movilizaron elementos de la Policía Municipal, así como personal de Bienestar y Protección Animal, quienes se entrevistaron con la propietaria de la perrita, ella explicó que vio a su mascota venir desde la casa de los señalados, mientras sangraba de su entrepierna.

Momentos después se percató de que tenía sangrado genital, motivo por el que pidió ayuda de sus vecinos para que llamaran al número de emergencias. Asimismo, al llegar las autoridades acudieron hacia la vivienda de los presuntos responsables, con la finalidad de hacer el señalamiento directo; aunque no se logró la detención ya que los sujetos se ocultaron en su vivienda.

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En la zona, los vecinos aprovecharon para declarar que estas personas se dedican al robo de motocicletas, asaltos en tiendas de conveniencia y peatones, incluso señalaron que hace unos días fueron los posibles responsables de lesionar a una señora de la tercera edad a quien despojaron de sus pertenencias.

Como parte del procedimiento, las autoridades aseguraron el área para pedir la intervención de la Fiscalía General del Estado, motivo por el que arribaron policías de investigación adscritos a la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Ambientales y contra la Fauna, acompañados de peritos forenses y un veterinario.

Cabe mencionar que, Normando Bustos, titular de la Fiscalía de Delitos Ambientales, mencionó que se han logrado judicializar 35 carpetas de investigación y cumplimentar órdenes de aprehensión por maltrato y crueldad animal. Añadió que es muy importante la denuncia ante el Ministerio Público, pues esto les permite tener las bases de una carpeta de investigación a la que personal a su cargo le suma evidencias.

Finalmente, el funcionario reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar a través del número de emergencias 911, así como al número directo de la Fiscalía 998 1459 552 y denunciar formalmente en esta dependencia ubicada en la avenida Cobá esquina con calle Sierra, de la Supermanzana 3, bajando de zona hotelera hacia el centro de Cancún.