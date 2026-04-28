Encontronazo en la vía Cancún-Valladolid dejó varios lesionados

Un fuerte accidente vial se registró la mañana de ayer sobre la Carretera Federal 180 Cancún-Valladolid, a la altura del entronque con la brecha conocida como Gas Auto, donde un camión, un autobús de transporte y un vehículo particular colisionaron, con saldo preliminar de varias personas lesionadas.

De acuerdo con reportes iniciales, el percance movilizó a cuerpos de emergencia luego de que testigos informaron que algunos ocupantes presentaban golpes leves, mientras otros sufrieron heridas de mayor consideración.

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Paramédicos que acudieron al sitio brindaron atención prehospitalaria a los afectados, estabilizaron a quienes lo requerían y valoraron posibles traslados a hospitales cercanos. Algunas personas fueron atendidas en el lugar, mientras otras requirieron mayor valoración médica por las lesiones sufridas durante el impacto.

Elementos de la Guardia Nacional arribaron para realizar diligencias e implementar un operativo de abanderamiento y control vehicular, con el objetivo de prevenir otros percances en la zona. Los agentes también comenzaron el levantamiento de información para integrar los primeros reportes sobre la mecánica del hecho.

De manera preliminar, versiones en el sitio señalaron que una posible falta de precaución al incorporarse al entronque habría derivado en la colisión múltiple, aunque serán los peritajes los que determinen con precisión cómo ocurrió el accidente.

La colisión provocó afectaciones a la circulación, con largas filas y retrasos para conductores que transitaban por esta vía. Automovilistas redujeron la velocidad e incluso se detuvieron mientras se desarrollaban las maniobras de auxilio y el retiro de las unidades involucradas.

Personal de emergencia trabajó durante varios minutos para atender a los pasajeros y liberar parcialmente la vía, mientras operadores de grúas realizaban movimientos para remover los vehículos siniestrados.

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Testigos señalaron que el impacto fue de consideración y generó momentos de tensión entre los ocupantes, algunos de los cuales salieron por su propio pie, mientras otros recibieron apoyo para descender de las unidades.

Autoridades iniciaron investigaciones para esclarecer las causas del hecho, determinar si hubo imprudencia o alguna falla mecánica, y deslindar responsabilidades entre los operadores involucrados.

Hasta el cierre de este reporte no se había informado sobre víctimas fatales, aunque las diligencias continuaban en el sitio y no se descartaba que el saldo pudiera actualizarse conforme avanzaran las evaluaciones médicas y los trabajos periciales.