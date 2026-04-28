Motociclista pierde la vida tras impactar con tráiler en la José López Portillo de Cancún

Un fatal accidente de tránsito se registró la noche de este lunes sobre la avenida José López Portillo, a la altura de la colonia 3 Reyes, cuando el conductor de una motocicleta se impactó contra el costado de un tráiler de la empresa Dunosusa, cuyo operador realizaba maniobras para retornar en “U” hacia la salida de Cancún.

El accidente ocurrió alrededor de las 23:15 horas, cuando el operador del tráiler de doble remolque realizaba dichas maniobras y, aparentemente, le hizo un corte de circulación al motociclista, quien se impactó en el costado de la unidad y fue arrastrado por las llantas.

Ante los hechos, vecinos del área avisaron a las autoridades a través del sistema de emergencias 911, lo que generó la movilización de elementos de la Dirección de Tránsito, Policía Cancún y paramédicos. Estos últimos, al llegar al sitio, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que la zona fue acordonada para preservar los indicios.

El cuerpo sin vida del motociclista quedó entre las llantas del tráiler. / Foto: Por Esto!

Asimismo, se dio a conocer que el conductor de la unidad fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica conforme a derecho en las próximas horas.

Las autoridades confirmaron que el ahora occiso conducía una motocicleta de color azul. Peritos de la Fiscalía General del Estado, acompañados de policías ministeriales de investigación, realizaron las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.

Es importante señalar que, hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida; las autoridades esperan que en las próximas horas sus familiares acudan a las instalaciones del SEMEFO para su identificación y posterior reclamación del cuerpo.

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Por su parte, las autoridades periciales se encargarán del dictamen correspondiente, con la finalidad de integrarlo a la carpeta de investigación, con la que se determinará la situación jurídica del detenido y el deslinde de responsabilidades.

Cabe mencionar que, en el sitio fueron ubicadas cámaras de seguridad del complejo C5, cuyas imágenes serán solicitadas como parte de las indagatorias.