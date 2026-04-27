Apagones en Mérida hoy: vecinos reportan cortes de luz en plena ola de calor; ¿cuáles son las zonas afectadas?

Para este lunes 27 de abril de 2026, la situación del suministro eléctrico en Mérida ha estado marcada por reportes de fallas intermitentes derivadas de las altas temperaturas, así como por algunos trabajos de mantenimiento preventivo. Esto ha generado afectaciones a los ciudadanos que han reportado sus quejas en redes sociales.

Durante este día la causa de los apagones es el estrés hídrico y térmico. Con el inicio de la temporada de calor más intenso del año, el uso de sistemas de aire acondicionado ha elevado la demanda eléctrica a niveles críticos, lo que provoca el sobrecalentamiento de equipos.

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¿En qué zonas de Mérida se han reportado apagones hoy 27 de abril por la ola de calor?

Durante la jornada, los reportes ciudadanos en redes sociales y avisos de mantenimiento han concentrado las afectaciones principalmente en la zona de Santa Rosa y en las inmediaciones de la Calle 50 (rumbo a Xmatkuil). Los vecinos han manifestado que los cortes han persistido por más de 12 horas en algunos sectores.

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Aunque no se ha reportado un apagón general como el ocurrido a principios de año, fraccionamientos como Pacabtún, Salvador Alvarado Oriente y áreas cercanas a Altabrisa han experimentado variaciones de voltaje y breves interrupciones. Además; en la zona centro se registraron cortes puntuales por trabajos de mantenimiento.

¿Cuándo acaba la temporada de calor en Yucatán?

De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) para este 2026, la temporada de calor en Yucatán no tiene un final abrupto, sino que atraviesa diferentes etapas. La fase de calor "seco" y extremo, termina con la temporada de lluvias, misma que inicia en junio.

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Sin embargo; las autoridades meteorológicas estiman que la canícula ocurrirá entre el 3 de julio y el 11 de agosto. Durante estos 40 días, Yucatán experimenta una de las etapas más sofocantes debido a la estabilidad atmosférica y la fuerte radiación solar; siendo el "último estirón" del calor más severo del verano.

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