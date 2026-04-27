Se manifiestan contra el IMSS en Hecelchakán, Campeche: “las autoridades nos fallaron”

Se efectuó una marcha pacífica desde el monumento de la Mujer Campechana hasta el Hospital del IMSS Bienestar para exigir servicios de calidad, para ello los manifestantes pidieron a la Gobernadora Layda Sansores su intervención porque el hospital carece de servicios básicos como Rayos X, ni realiza cirugías como antes.

Tampoco hay clima en los consultorios ni medicamentos. Los ciudadanos externaron que hay mentira y corrupción en los hospitales de Campeche. Uno de ellos, Urbano Méndez, dijo que su esposa no ha sido atendida en el IMSS siendo derechohabiente, así que mejor pidió su baja voluntaria.

“Cuánta gente sufre en el IMSS y en discursos dicen que la salud es prioritaria y es mentira”, indicó por su parte María del Carmen Chuc Moo, quién se pregunta dónde quedaron los impuestos.

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La caravana arribó al hospital por el área de urgencias gritando consignas contra las autoridades en turno por lo descuidada que tiene la salud. Urbano Méndez dijo que es una lástima que el IMSS haya caído tanto.

“En unos años se fue al suelo y mucha gente no tiene recursos para una cirugía. Aun así, buscan cómo atenderse. Hoy sin dinero te mueres. Pero ya basta; nos dimos cuenta de que las autoridades nos fallaron”.

Así se dio la marcha, con proclamas como “Gobierno escucha estamos en la lucha” y “Unidos jamás seremos vencidos”, con la detonación de “voladores” para llamar más la atención de los pobladores.