Ganaderos de Hopelchén siguen en crisis seis años después de “Cristóbal” y “Amanda"

Ganaderos de la comunidad de Chunchintok no se han podido levantar luego de que en el 2020 sufrieron una catástrofe al perder el 80 por ciento de sus hatos ganaderos, tras las inundaciones de las tormentas Amanda y Cristóbal, señaló Julio César González Dzul, ex dirigente ganadero de esa comunidad.

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En entrevista, el ex líder de ese sector productivo de esa localidad ubicada en el inicio de la llamada región de La Montaña, al sur del municipio de Hopelchén, indicó que han pasado seis años y lo que era antes el sector productivo más fuerte de esa población se acabó prácticamente, pues ha pasado a una tercera posición después de la agricultura y la apicultura.

Productores aseguran que no recibieron apoyos suficientes para reactivar el sector. / Mauriel Koh

Hasta antes de esa catástrofe, dijo que posiblemente había un registro arriba de 5,000 cabezas de ganado con un padrón de cerca de 200 productores de res, pero ahora solo quedarían unas 1,000 cabezas cuanto mucho y unos 35 productores.

Detalló que todo ese ganado se tenía en el Valle de Chunchintok y con esas tormentas que azotaron en los últimos días del mes de mayo y los primeros dos días de junio de 2020, todo ese valle se convirtió en un mar. Mencionó que unas 11,700 hectáreas, que representan el 90 por ciento de las 13,000 hectáreas que tiene ese valle, estuvieron bajo el agua casi dos años, pues tardó mucho en secarse, y eso originó que se muera también todo el pasto sembrado.

Muchos habitantes dejaron la ganadería y migraron a la agricultura. / Mauriel Koh

Dijo que no hubo apoyos por parte de los tres niveles de gobierno para reiniciar las actividades ganaderas, pues solo hubo alicientes para el momento, pero no para que ese sector se levantara de nuevo, y a la fecha la situación es muy difícil.

González Dzul mencionó que, antes de esas inundaciones, la gran mayoría de los hombres de esa localidad eran ganaderos, pero ahora esa gran mayoría buscó alternativas de producción en la agricultura, en la siembra de maíz, soya y sorgo.

La ganadería, que antes fue el sector económico más importante del cual vivían prácticamente las familias, ahora está pasando una severa crisis tras las afectaciones del 2020. Carecen de apoyos de los tres niveles de gobierno, señaló.

El Valle de Chunchintok permaneció inundado casi dos años. / Mauriel Koh

Lo cierto es que ese sector productivo de nuestra comunidad se vino a pique y nadie de quienes perdieron sus reses se ha podido levantar, pues en su momento no hubo apoyos para reactivar la ganadería, expresó.

Dijo que quienes sobreviven de Cristóbal son apenas unos 24 o 40 productores, quienes en total tendrían, si acaso, unas 1,000 cabezas de ganado. Dejó en claro que quienes en su momento tuvieron hasta 50 cabezas de ganado o más, lo perdieron todo tras esas severas inundaciones en el Valle de Chunchintok.

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JGH