Síguenos

Última hora

Yucatán

Conciertos en Mérida: Kenia Os se presentará este viernes 1 de mayo; conoce el setlist completo

Campeche

Roban cable y neveras en bodega de mariscos en Bécal

El robo en una bodega pesquera de Bécal refleja la vulnerabilidad del sector ante la falta de vigilancia. El desmantelamiento eléctrico y el saqueo de equipo indispensable paralizaron la actividad comercial

Por Redacción Por Esto!

30 de abr de 2026

2 min

Compartir

Redimensionar texto

Delincuentes dejan sin energía eléctrica a bodega pesquera
Delincuentes dejan sin energía eléctrica a bodega pesquera / Especial

Una bodega de mariscos de esta ciudad fue “visitada” por los ladrones, que se llevaron varios metros de cable, así como neveras y otros artículos del edificio donde guardan productos de mar.

De acuerdo con los reportes, el atraco ocurrió en un inmueble situado sobre la calle 30, específicamente a la salida de la ciudad.

El sitio, conocido por su actividad comercial en el sector pesquero, fue vulnerado por desconocidos que aprovecharon la escasa vigilancia y la oscuridad de la zona para perpetrar el robo, afectando no sólo a los propietarios de la bodega sino también a quienes laboran ahí, ya que quedaron sin el servicio de energía eléctrica.

Sindicato advierte malestar por abusos y despidos en Carmen

Noticia Destacada

Trabajadores municipales de Carmen denuncian acoso, explotación y despidos injustificados de Pablo Gutiérrez Lazarus

Los delincuentes desmantelaron la instalación eléctrica, retirando varios metros de cableado de cobre, lo que dejó al negocio sin electricidad y fuera de servicio. Varias familias quedaron sin sustento hasta que el propietario instale una nueva red eléctrica, lo cual representará un fuerte gasto por el tipo de cables utilizados.

Además del robo de material eléctrico, se llevaron equipo indispensable para la conservación del producto, incluyendo neveras y otros artículos de valor.

Vecinos y comerciantes manifestaron su preocupación, señalando que los sujetos tuvieron tiempo suficiente para realizar las maniobras sin ser descubiertos. El hecho puso en alerta a los comerciantes de Bécal, quienes demandan mayor presencia policial en la zona.

Hasta el momento no se cuenta con personas detenidas. Los elementos policíacos recomendaron al propietario interponer su denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las investigaciones y recuperar las herramientas de trabajo y el equipo de refrigeración sustraído.

Te puede interesar