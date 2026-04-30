“Pagamos 125 mil pesos”: Familia relata extorsiones durante el secuestro de Sem Olayo en Bacalar

Familiares de Sem Olayo Lira, joven poblano desaparecido en Bacalar quien recientemente reveló haber sido victima de secuestro y torturas por un grupo armado, expusieron en redes sociales sobre las extorsiones y abusos por IA; además de un pagar una gran suma de dinero para su supuesto "rescate" mientras él se encontraba privado de la libertad.

El joven poblano de 38 años habría sido secuestrado el pasado 23 de abril del presente año mientras se encontraba en un domicilio en una llamada telefónica con su novia Mariana Fernández.

El supuesto grupo armado habría ingresado con violencia privándolo de la libertad, todo esto escuchando por su pareja durante la llamada.

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Extorsiones y pago de 125 mil pesos

En los tres días que el hombre permaneció secuestrado, su familia recibió una serie de extorsiones y amenazas con IA, entre estas un pago de una numerosa cantidad a cambio de liberar a Sem con vida.

"Recibimos llamadas de personas que aseguraban tenerlo y compartieron información clave que nos hizo creer que era real", relató Mariana por redes sociales.

"Desde la desesperación y el miedo de no volver a verlo, pagamos 125 mil pesos. Probablemente fue un error, pero en ese momento lo único que queríamos era tenerlo de vuelta con vida", escribió.

Incluso se relató sobre el robo de algunas pertenencias del hombre, entre estas dos tarjetas de débito, las cuales fueron vaciadas; una suma grande de dinero en efectivo que se encontraba en su cartera y caja fuerte y otros objetos de valor.

Días antes familiares abrieron un GoFundMe mientras que el hombre se encontraba desaparecido, ahora con el fin de recibir apoyo ante la gran perdida económica sufrida tras su secuestro.

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Secuestro por un rumor falso

Tras la noticia de su localización, la víctima habría revelado los hechos del secuestro, apuntando a información falsa que lo vinculaba con actividades criminales, lo que causó que sus captores acudieran a la vivienda en donde se encontraba para raptarlo.

Por fortuna días después, fue liberado por el mismo grupo armado al darse cuenta que los rumores eran completamente falsos.

"Si sabes algo de esto, habla. Un rumor puede destruir una vida inocente", relató.