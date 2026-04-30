Simulacro Nacional 2026: La alerta de los celulares en Yucatán sonará y así se puede activar

Este martes 6 de mayo, los celulares de los yucatecos sonarán como parte del Primer Simulacro Nacional 2026, por lo que es necesario verificar que las alertas estén actividas.

Este ejercicio trata de prevenciones mediante ensayos en todo el país sobre como actuar ante emergencias reales como los sismos, fortaleciendo la cultura de protección civil.

Para ello, se implica activar alertas en altavoces y celulares, evacuaciones de inmuebles que participen en el simulacro y evaluaciones de respuesta de la población.

El simulacro se llevará a cabo a las 11:00 horas, momento en que las y los ciudadanos recibirán en sus teléfonos móviles el mensaje: "Esto es un simulacro - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – Esto es un simulacro."

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¿Cómo activar la alerta de simulacro en mi celular?

Para recibir la alerta sísmica en tu celular durante un simulacro en 2026, activa las "Alertas de Emergencia Inalámbricas" en los ajustes de tu teléfono.

En usuarios de Android, se deberá de ir a Ajustes, luego a Notificaciones, buscar Ajustes Avanzados y selecciona Alertas de Emergencia Inalámbrica. Activa la opción que permite recibir alertas de emergencia.

Sobre usuarios de iPhone, abre Configuraciones, dirígete a Notificaciones, busca la selección de Alertas Gubernamentales y activa la opción par recibir alertas de emergencia.

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¿Se necesita saldo para recibir la alerta en el celular?

No, no necesitas saldo, datos móviles ni internet para recibir la alerta del simulacro nacional en tu celular.

Y es que el sistema utiliza tecnología de transmisión celular (Cell Broadcast) que funciona con señal de red celular, llegando a tu dispositivo incluso si está en silencio, bloqueado o en llamada.

Por esta razón, celulares de los yucatecos no necesitan saldo o internet para recibir la alerta del Simulacro Nacional 2026 este 6 de mayo.