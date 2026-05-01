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Quintana Roo / Sucesos

Rescatan a chofer prensado tras accidentarse en la autopista Cancún-Mérida

El conductor identificado como Eliseo, fue rescatado por bomberos, quienes hicieron uso de su equipo especial.

Por Gabriel Alcocer

1 de may de 2026

1 min

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Tras su rescate, fue atendido por paramédicos antes de su traslado al hospital
Tras su rescate, fue atendido por paramédicos antes de su traslado al hospital / Especial

Un chofer tuvo que ser rescatado de entre los metales retorcidos del camión que conducía, luego de quedar prensado en la cabina de su unidad, en un aparatoso accidente contra otros 2 vehículos en el libramiento de la autopista Cancún-Mérida, en la parte posterior del aeropuerto.

Los elementos del Cuerpo de Bomberos tuvieron que utilizar su equipo especial de Rescate Urbano, para poder liberar al chofer del camión, el cual resultó con la parte frontal completamente destrozada.

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El accidente se registró la noche del jueves en la parte superior del puente que se ubica frente a la estación del Tren Maya, lo que originó la intensa movilización de los bomberos, quienes tuvieron que utilizar la herramienta conocida como "Quijadas de la Vida" para poder separar los metales de la parte frontal del camión.

De esta manera, los rescatistas liberaron al chofer atrapado, de nombre Eliseo, quien resultó con múltiples golpes y recibió la atención de paramédicos de una ambulancia para su traslado al Hospital General.

Las primeras versiones señalaron que dos vehículos colisionaron por alcance en este punto de la carretera y posteriormente el chofer del camión de carga que venía detrás de estos no pudo detener su marcha y los impactó con su parte frontal. En este caso se reportó que únicamente resultó lesionado el chofer del camión.

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