Denuncian promoción política anticipada en medio de rezagos de servicios básicos en Cozumel

Habitantes de la isla expresaron inconformidad ante actos que consideran promoción política anticipada, al señalar que estas prácticas se han intensificado en los últimos días mientras persisten rezagos sin atender, lo que ha generado la percepción de que algunos actores priorizan su posicionamiento por encima de sus funciones públicas.

De acuerdo con testimonios recabados, ciudadanos han detectado difusión de imagen, presencia constante en espacios públicos y mensajes partidistas fuera de periodos electorales, situación que ha generado críticas sobre el cumplimiento de la normativa y el enfoque de los representantes.

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“Vemos más propaganda que soluciones. Hay problemas en las colonias que siguen igual y no vemos que los atiendan”, comentó Luis Hernández, vecino de la colonia Emiliano Zapata.

Entre los señalamientos se menciona el caso de un diputado local, a quien acusan de centrarse en actividades proselitistas, mientras temas como servicios públicos, Seguridad y mantenimiento urbano continúan generando inconformidad en distintos sectores.

Para algunos habitantes, esta situación refleja una desconexión entre representantes y necesidades reales de la comunidad. “No estamos en campaña, pero parece que sí. Lo que queremos es que trabajen, no que se promocionen”, expresó Carmen Poot, comerciante del centro.

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El malestar ciudadano ocurre en un contexto donde previamente se han señalado diversas problemáticas en la isla, como fallas en servicios básicos, Seguridad y mantenimiento urbano, lo que ha incrementado la exigencia hacia las autoridades para atender estos temas de manera prioritaria.

Además, ciudadanos consideran necesario que las instancias electorales refuercen la vigilancia sobre estas conductas, con el fin de garantizar el cumplimiento de la ley y evitar posibles irregularidades en futuros procesos.

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“Debe haber reglas claras para todos. Si no es tiempo de campaña, no deberían estar haciendo este tipo de promoción”, agregó Teodoro, habitante consultado.

Aunque no se ha emitido un posicionamiento oficial sobre estos señalamientos, la inconformidad refleja una creciente demanda social por mayor rendición de cuentas y un enfoque más directo en la atención de problemáticas locales.

Mientras tanto, la ciudadanía insiste en que la prioridad debe centrarse en resolver las necesidades de la población, dejando en segundo plano cualquier interés político fuera de los tiempos establecidos.