Choque entre combi y camioneta deja pasajeros lesionados en Cancún

Un aparatoso accidente de tránsito se registró la mañana de este jueves sobre la avenida José López Portillo, a la altura de Gas Auto, donde una unidad del transporte público terminó impactándose contra una camioneta particular, dejando varios pasajeros lesionados y atrapados al interior de la combi, mientras el conductor escapó del lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el operador de la unidad TTE con número económico 770 circulaba sobre la avenida López Portillo con dirección al centro de la ciudad. Presuntamente, el chofer no respetó la luz roja del semáforo, lo que provocó que se impactara contra una camioneta Nissan tipo “estaquitas” que cruzaba la intersección.

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Tras el fuerte choque, varios usuarios del transporte público quedaron atrapados dentro de la unidad, algunos de ellos con golpes y lesiones derivadas del impacto.

Sin embargo, en lugar de permanecer en el sitio para responder por lo ocurrido, el conductor descendió de la combi y escapó corriendo con dirección hacia la entrada del fraccionamiento Urbi Villas del Rey.

Testigos de los hechos solicitaron apoyo al número de emergencias 911, por lo que minutos después arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y paramédicos de Protección Civil, quienes realizaron maniobras para auxiliar a los pasajeros y brindarles atención prehospitalaria.

La zona fue asegurada por autoridades de Tránsito mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes. Un perito se encargó de recabar evidencias y entrevistas para determinar responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió el accidente.