Operativo dejó seis detenidos y varios vehículos asegurados en Haciendas Real del Caribe de Cancún

Ayer, en un operativo de la Policía Municipal, fue ubicado un domicilio en el fraccionamiento Haciendas Real del Caribe, donde presuntamente mantenían ocultas dos motocicletas y un automóvil con reporte de robo. Durante esta acción fueron detenidas seis personas, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que definirá su situación jurídica en las próximas horas.

De acuerdo con la información recabada, alrededor del mediodía de este ayer, se recibió un reporte a través del número de emergencias 911, en el que el propietario de una unidad de dos ruedas deportiva, marca Yamaha informó que había logrado ubicar su unidad, la cual le fue robada durante la madrugada, gracias al sistema de localización GPS con el que contaba.

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Tras el reporte, personal del Complejo de Seguridad C5 activó los protocolos correspondientes y movilizó a elementos de la Policía Municipal hasta el cruce de las calles Hacienda Poxilá y Hacienda Valparaíso, en la Supermanzana 201. En el lugar, los agentes se entrevistaron con el propietario de la motocicleta, quien señaló el domicilio donde presuntamente se encontraba su unidad, valuada en más de 200 mil pesos.

Ante el señalamiento directo del afectado, los oficiales se dirigieron al predio, donde localizaron a seis personas que presuntamente ya estaban desarmando la motocicleta Yamaha, aparentemente con la intención de venderla por piezas. Asimismo, en el lugar fue encontrada una segunda motocicleta Italika, modelo FT125, la cual también contaba con reporte de robo.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron además un automóvil Suzuki Baleno azul, el cual presuntamente también era robado y habría sido utilizado para cometer asaltos a transeúntes, así como robos en cadenas de farmacias y tiendas de conveniencia. Por ello, las unidades y demás indicios fueron asegurados.

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Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la auto robado cancun para su certificación médica y el registro de sus datos en el sistema de control de detenciones.

Posteriormente, tanto los seis detenidos como los vehículos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Desde el exterior del domicilio, las autoridades observaron a través de una ventana diversas piezas de motocicletas; sin embargo, al no contar con una orden de cateo, no ingresaron al inmueble.