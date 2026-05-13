Exceso de velocidad termina con patrulla incrustada contra un poste en la avenida Yaxchilán de Cancún

Elementos de la Policía Municipal sufrieron un accidente de tránsito la mañana de ayer, presuntamente debido al exceso de velocidad con el que circulaban sobre la avenida Yaxchilán. El percance dejó únicamente daños materiales. Durante el 2026 se han reportado al menos cinco incidentes en los que se han visto involucradas patrullas.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:45 de la mañana, cuando un agente de la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana y Tránsito perdió el control de la unidad al desplazarse sobre la avenida Yaxchilán, en el cruce con Kabah, en la Supermanzana 21, frente a la tienda Costco.

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De acuerdo con los primeros reportes, el oficial identificado como Uriel Alberto N., de 31 años de edad, conducía una patrulla Dodge RAM con número económico 5693 y, aparentemente, al realizar una maniobra a alta velocidad, perdió el control del vehículo, lo que ocasionó que se saliera de la cinta asfáltica hacia su lado izquierdo y chocara contra la guarnición del camellón central.

Debido al impulso con el que avanzaba la unidad oficial, ésta continuó su trayectoria hasta impactarse contra la base de concreto de un poste de alumbrado público. Tras el golpe, el vehículo giró y terminó sobre la misma vía de circulación.

Luego del accidente se solicitó apoyo a través del sistema de emergencias 911, por lo que personal del Complejo de Seguridad C5 activó los protocolos de auxilio y movilizó a elementos de la misma corporación, así como a paramédicos, quienes brindaron atención prehospitalaria a los ocupantes y determinaron que únicamente presentaban golpes que no los ponían en riesgo.

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Como parte de las diligencias que se llevaron a cabo, al sitio arribó un perito de la Dirección de Tránsito Municipal, encargado de recabar información sobre lo ocurrido. Con la versión del conductor y de sus acompañantes se inició el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

La patrulla fue remolcada con una grúa a las instalaciones de la Policía Municipal, mientras continúan los procedimientos administrativos y se activa la aseguradora de la unidad para realizar las reparaciones correspondientes.