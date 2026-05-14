Detienen a “El Chucho” por presunta participación en un ataque armado en Tulum

Un hombre identificado como José Hugo “N”, alias “El Chucho”, fue detenido en Tulum luego de ser señalado como presunto responsable de participar en el ataque armado contra un establecimiento ubicado en la colonia Centro, donde sujetos dispararon en repetidas ocasiones contra la fachada del negocio “El Xamán y sus Aluxes”, dejando daños visibles en cristales y paredes del inmueble.

La detención, de acuerdo con las autoridades, ocurrió tras una serie de investigaciones derivadas del atentado registrado sobre la calle Andrómeda, entre Beta y Orión, una zona con constante movimiento comercial y turístico en el centro de la ciudad. De acuerdo con información recabada por las autoridades, vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego durante la noche, lo que provocó una movilización de corporaciones de seguridad hacia el lugar.

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Al arribar, elementos policiacos localizaron diversos impactos de bala en la fachada del establecimiento, además de un cartucho percutido en la entrada principal del local. Posteriormente, personal ministerial y peritos realizaron el procesamiento de la escena para integrar la carpeta de investigación correspondiente y recabar indicios relacionados con el ataque.

Las investigaciones posteriores permitieron ubicar al presunto implicado, quien finalmente fue asegurado durante un operativo coordinado entre corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno. Durante la intervención, las autoridades le aseguraron una pistola Glock 17 abastecida con ocho cartuchos calibre 9 milímetros, así como más de 30 dosis de presuntas drogas, entre ellas marihuana y crack.

De acuerdo con los reportes oficiales, José Hugo “N” enfrenta señalamientos por posibles delitos contra la salud, además de portación y acopio de armas prohibidas. También es investigado por su probable relación con los disparos registrados contra el negocio del centro de Tulum, hecho que generó preocupación entre comerciantes y habitantes de la zona debido a que ocurrió en una de las áreas con mayor circulación de personas.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, autoridad encargada de determinar su situación jurídica en las próximas horas conforme avancen las investigaciones. Mientras tanto, el caso continúa bajo seguimiento para establecer si existen más personas involucradas en el ataque armado.

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En los últimos meses, distintos hechos relacionados con detonaciones de arma de fuego, amenazas y presuntas actividades vinculadas al narcomenudeo han encendido nuevamente las alertas entre empresarios y ciudadanos del municipio, particularmente en zonas comerciales y turísticas donde anteriormente este tipo de situaciones eran menos frecuentes.

El ataque contra “El Xamán y sus Aluxes” se suma a otros episodios violentos registrados recientemente en Tulum, en medio de un contexto donde autoridades mantienen operativos permanentes y despliegues de seguridad en distintos puntos del municipio para contener delitos considerados de alto impacto.